صور.. هكذا سخر محمد هنيدي من واقعة "مصطفى أبو تورتة"

سخر الفنان محمد هنيدي، من القصة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول هروب عريس خلال حفل خطبته بحجة مرض خاله، ليترك العروسة وحدها في القاعة، ويغادر مع عائلته، حاملا معه "تورتة الفرح"، وفقا لرواية خطيبته السابقة والتي اشتهرت باسم "مصطفى أبو تورتة".

وعلق "هنيدي" على تلك القصة، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "والله كان فيه تورته هموت عليها"، مرفقا صورة له من فيلم "عندليب الدقي"، ثم سخر مرة أخرى مستعينا بـ"إيفيه" من فيلمه "وش إجرام": "أنا ولا التورتة يا طه".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 64 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "دي مصير اللي يجي على الستات"، و"هنيدي كمان شارك في الترند"، و"العريس اتفضح ويستاهل بجد اللي حصله".

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تصدرت قصة هروب أحد الشباب الذي اشتهر باسم "مصطفى أبو تورتة" من حفل خطبته بحجة مرض خاله، مواقع التواصل الاجتماعي، تريندات موقع التدوينات القصيرة تويتر.