ميجان ماركل تقاضي صحيفة بريطانية بعد نشر رسالتها الخاصة

اتخذت ميجان ماركل زوجة الأمير هاري، إجراءات قانونية ضد صحيفة "ذا ميل أون صنداي"، وذلك لنشرها رسالة خاصة لها، واعتبر "هاري" بأن ما حدث تجاه زوجته يعتبر تنمرًا، مضيفًا بأن الإجراء قد لا يكون الآمن ولكنه الصحيح.

"أكثر ما يخيفني هو أن التاريخ يعيد نفسه".. بهذه العبارة علق الأمير هاري على تلك الأمور التي حدثت لزوجته ميجان، مضيفًا:" لقد رأيت ماذا يحدث عندما يجري تحويل شخص أحبه إلى سلعة إلى الحد الذي لم يعد يُعامل أو ينظر إليه كشخص حقيقي، فقدت والدتي والآن أرى زوجتي تسقط ضحية للقوى الجبارة ذاتها".

ووصفت شيلينجز، شركة المحاماة التي تمثل ماركل، نشر رسالتها بأنه جزء من حملة لهذه المجموعة الإعلامية لنشر موضوعات إخبارية غير حقيقية وتنطوي عمدا على ازدراء عنها وعن زوجها، وفقًا لوكالة "رويترز".

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وقالت شيلينجز:" اتخذنا إجراءات للتصدي لهذا الانتهاك للخصوصية والتعدي على حقوق النشر ولجدول أعمال المجموعة الإعلامية المذكورة آنفا".

وأشارت شيلينجز إن الأمير هاري وماركل سيتحملان تكاليف الدعوى من أموالهما الخاصة.

وقال الأمير هاري في بيانه إن:" الصحيفة ضللت القراء عن عمد بأن حذفت بشكل مخطط فقرات منتقاة وعبارات محددة وحتى كلمات بعينها".

ونفت صحيفة "ذا ميل أون صنداي" الرواية، وقال متحدث باسم الصحيفة إنها "تتمسك بالموضوع الذي نشرته وستدافع عن هذه القضية بقوة، وتحديدا ننفي بشكل قاطع أن تكون رسالة الدوقة جرى تحريرها بأي شكل غير معناها".