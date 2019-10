حلا شيحة: "الماضي انتهى.. وأنا امرأة قوية مستقلة"

انضمت الفنانة حلا شيحة، للنجمات الأكثر تفاعلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عودتها للمجال الفني في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت تشارك جمهورها ومتابعيها بكل جديد لديها خلال يومها.

ونشرت صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت خلالها مرتدية فستان منقوش بكرانيش وطويل من الشيفون، متداخل الألوان، واعتمدت على مكياج رقيق مع تسريحة شعر بسيطة، إلى جانب ارتداء كوتشي باللون الأبيض.

وأرفقت تعليقًا على الصورة بعبارات ممتزجة بين اللغة الإنجليزية والعربية قائلةً: "سعيدة كوني امرأة مستقلة وأم لأجمل أربع أولاد".

وتابعت: "كل يوم تشرق شمس يوم جديد أشكر رب العالمين أنه أعطاني هذا اليوم ليكون أفضل يوم، يوم جديد، بداية جديدة، الماضي انتهى واليوم البداية مع الإصرار والقوة واليقين بالله والثقة بالنفس، كوني كما تحبين، صاحبة إرادة وصلابة أن تكوني، فأنتي امرأة كوني فخورة قوية".

لاقت الصورة استحسان المتابعين، وحصدت على ما يقرب من 46 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، والتي كان من أبرزها تفاعل الفنانة إيمي سالم، حيث قالت:"Welcome to the club، تعالي جنب اختك، المرحلة اللي بعد دي بقى اسمها أنا ضد الكسر، هتستمتعي بيها قوي خصوصا في حالة التنميل التي تصحبها، معايا الكتالوج كله، بس عموما هي مرحلة فارقة في العمر، you are so missed habibti".

وكان من أبرز تعليقات المتابعين: "أنتي جميلة وكلنا بنحبك ولعلمك نقد الناس ليكي ده حب عايزينك أحسن وشايفين حياتك بالحجاب وبعيد عن الفن أحلى ولايقه عليكي أكتر ربنا اللي بيحاسبنا مش الناس بس والله أنا متأكدة إن الناس بتحبك ومش عايزين صورتك تتغير عندهم أهم حاجة تكوني أنتى مبسوطة ومرتاحة وربنا يعملك الخير، يا خراشي اية الحلاوة دي، جميلة ورقيقة".

في وقت سابق، كانت الفنانة حلا شيحة كشفت عن إجرائها عملية تجميل بسيطة بأنفها، خلال حوارها ببرنامج trending المعروض على فضائية mbc4، "عاملة حاجة بسيطة أوي مش محسوسة، خففت العضمة شوية وسبت حتة صغيرة".

ويذكر أن الفنانة حلا شيحة تألقت بظهورها في مهرجان الجونة بدورته الثالثة، وظهرت في حفل الختام الذي انعقد، مساء الجمعة الماضية، وهي مرتدية فستان مكشوف من الجانبين، دون أكمام، كما جاء قصير من الأمام، وطويل من الخلف، مع تسريحة شعر "ويفي" بسيطة.