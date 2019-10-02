مصطفى أبو تورتة.. رواد السوشيال ميديا يسخرون من العريس الهارب بـ"إفيهات الأفلام"

تصدرت قصة هروب أحد الشباب الذي اشتهر باسم "مصطفى أبو تورتة" من حفل خطبته بحجة مرض خاله، مواقع التواصل الاجتماعي، تريندات موقع التدوينات القصيرة تويتر.

فالحكاية ترجع حينما نشرت فتاة تدعى "نهال" منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، روت من خلاله قصة هروب خطيبها من الحفل، الذي انعقد في إحدى قاعات الأفراح، وأخذ "التورتة" معه بحجة مرض خاله.

وتداول رواد "السوشيال ميديا" القصة التي أثارت السخرية بينهم، لتنتشر "الكوميكسات" من الأفلام الكوميدية بين الرواد، تحت عنوان "مصطفى أبو تورتة".

ويستعرض "هُن" أبرز "الكوميسكات" المتداولة كالتالي:

فمن فيلم "أكس لارج": "يا تديني التورتة بتاعة خطوبتك يا تنسى أن ليك خال من أساسه".

ومن الفيلم الكوميدي الشهير "وش إجرام": "لا ما أنا مش قليل الذوق عشان أروح لخالي وأسيبك لوحدك في القاعة أنا هاخد التورتة معايا".

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ومن فيلم "عندليب الدقي": "أيوه يا شكري خالي عيان هات التورتة والشبكة وتعالى بسرعة".

ومن فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية: "يالا يالا ألحق خالك تعبان ومتنساش تأخد التورتة وتجري".

ومن فيلم "زكي شان": "ما ينفعش يا عم سالم والله طالما خالي تعبان لازم ياكل تورتة".

ومن المسلسل الشهير "يتربى في عزو" جسدوا مشهد الفنان يحيي الفخراني، وهو يأكل البليلة، بعنوان: "مصطفى وهو بياكل التورتة دلوقتي".

ويحاول "هُن" التواصل مع الطرفين لمعرفة حقيقة القصة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لم يتجاوب أحد الطرفين حتى الآن، سوى بتعليقاتهم عبر الحسابات الشخصية.