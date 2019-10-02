يصيب شخصا كل 3 ثوان.. دراسة: 95% يعتقدون إصابتهم بألزهايمر عند الشيخوخة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أظهرت دراسة عالمية أن ثلثي الأشخاص أو نحو 95% يعتقدون أنهم قد يصابون بالخرف مع التقدم في العمر وهو ما يمكن أن يقوض المساعدة التي يسعى إليها هؤلاء الأشخاص.

يصاب شخص كل ثلاث ثوان بالخرف في مختلف أنحاء العالم. وفي الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، يعيش 5.8 مليون شخص بالزهايمر ويصاب شخص آخر به كل 65 ثانية.

ويعد الزهايمر سادس سبب رئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، وتفيد منظمة مرض الزهايمر الدولية أن عدد الأشخاص الذين يعيشون بالخرف يحتمل أن يتضاعف ثلاث مرات من 50 مليون إلى 152 مليون بحلول 2050.

ورغم شيوع الزهايمر، أظهرت أكبر دراسة مسحية عالمية بشأن الاتجاهات حيال المرض أن هناك القليل من الفهم الصحيح عبر العالم، حتى بين الأطباء لهذا المرض، حسبما جاء في موقع "ميديكال نيوز توداي".

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ووجدت الدراسة التي اشتملت على 70 ألف شخص في 155 دولة، أن 62 % من العاملين في مجال الصحة يعتقدون أيضا أن الخرف جزءا طبيعيا من التقدم في العمر.

وكشفت الدراسة أيضا أن 16 % فقط من الأشخاص يحصلون على تقييمات إدراكية منتظمة رغم أن التشخيص المبكر يمكن أن يفيد.

وخلصت الدراسة التي رأستها منظمة مرض الزهايمر العالمية إلى أن الوصمة حيال المرض قد تقيد الأشخاص في طلب المشورة والمساعدة الطبية والدعم وهي أمور يمكن أن تساعدهم على الحياة بشكل جيد مع الزهايمر لأطول فترة ممكنة.

ووجدت الدراسة أيضا أن نحو 48 % من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن ذاكرة المصاب بالزهايمر لن تتحسن أبدا حتى بالمساعدة الطبية، في حين أن ربع المشاركين يشعرون أنه لا يوجد سبيل للحيلولة دون الإصابة بالمرض.

وفيما يتعلق بالعلاج، يعتقد 40 في المئة من الأشخاص أن ممارسي الطب يتجاهلون هؤلاء المصابين بألزهايمر في حين أن ما يصل إلى 8ر55 % من ممارسي الطب يوافقون على أن زملاءهم يتغاضون عن المصابين بالزهايمر.