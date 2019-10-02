يساعد على التخلص من التجاعيد.. طريقة تحضير ماسك "اللبن والشوفان"

تبحث العديد من النساء عن ماسكات طبيعية للعناية البشرة والتخلص من التجاعيد، بطريقة آمنة وغير مكلفة. وفيما يلي، طريقة تحضير ماسك "اللبن والشوفان"، الذي يساعد على محاربة التجاعيد، وشد الوجه، وفقا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا": مقادير ماسك اللبن والشوفان - أربع ملاعق من دقيق الشوفان - كوب من اللبن - ماء بارد - ملعقة كبيرة من زيت الزيتون واللوز Advertisements - ملعقة كبيرة من زيت اللوز طريقة تحضير ماسك اللبن والشوفان - غلي دقيق الشوفان، وتركه حتى يبرد. - إضافة الشوفان إلى كوب من اللبن. - إضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون واللوز. - ترك الماسك على الوجه لمدة 20 دقيقة قبل أن غسل الوجه بالماء الدافئ.

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