من نيرمين الفقي لـ نادية الجندي.. "الجيم مش بالسن" ومدرب لياقة: "المهم الصحة"

العُمر مجرد رقم في البطاقة.. هذا ما تسعى له العديد من السيدات، فلم تتوقف ممارسة الرياضة، أو الاستمتاع بالحياة، أو التجميل على فئة بعينها، أو عُمر مُحدد، لكنها دومًا ما ترتبط بالممارسة، والإرادة.

ومؤخرًا لفتت بعض الفنانات الأنظار إليهن بصورهن داخل "الجيم" وهن يمارسن الرياضة، فعلى الرغم من تجاوزهن الـ 40، والـ 50 عامًا، إلا أن صورهن أظهرت رشاقتهن العالية، وتحكمهن في أوزانهن المثالية.

كان على رأسهن الفنانة نادية الجندي، التي نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورها من داخل إحدى الصالات الرياضية.

حيث ظهرت نادية الجندي برفقة صديقاتها، داخل صالة الألعاب الرياضية، وهي مرتدية زي رياضي أسود، معلقة عليها: "صباح الرياضة والنشاط".

وتلقت نادية العديد من تعليقات متابعيها: "نجمة الجماهير"، "ما شاء الله عليكي رشاقة وأناقة"، "رياضية ما شاء الله عليكي".

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لم تكُن "الجندي" وحدها من لفتت الأنظار حولها برشاقتها، فسبقتها بساعات الفنانة نيرمين الفقي، التي شاركت متابعيها بصورخلال ممارستها بعض الحركات الرياضية وهما حركتا القبة والوقوف على اليدين.

حيث لاقت الصور إعجاب الكثيرين من متابعي الفقي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مشيدين برشاقتها التي اعتادت عليها.

خاصة أن "نرمين" برعت في تلك الرياضة منذ 17 عاما مضت، تحديدًا خلال إحدى مشاهدها بالمسلسل الشهير "الأصدقاء" الذي عُرض في 2002، لتبرهن الفنانة مدى حفاظها على رشاقتها حتى مع مرور السنوات، الأمر الذي أشاد به العديد من الرواد، متسائلين عن سر حفاظهن على رشاقتهن، وقدرتهن على ممارسة تلك الرياضات، في هذا العُمر.

مدرب لياقة: المهم الصحة

من جانبها، أكدت الكابتن، هالة مورجان، مدربة اللياقة، إن ممارسة الرياضة لا تتوقف على عُمر بعينه، ولا يوجد رياضات للشباب، وأخرى لمن تخطين سن الشباب، قائلة: "المهم الصحة، وإن ميكونش عندهم أمراض، ومتعودين على ممارسة الرياضة، وهنا السن مجرد رقم مش بيتحدد عليه أي حاجة".

وعن الرياضات التي تساعد السيدات بوجه عام، على الحفاظ على أجسامهن مع تقدم العُمر، أوضحت أن الكارديو يعد على رأس تلك الرياضات، خاصة اليوجا، وركوب العجل، والجري، والحركة باستمرار، بالإضافة إلى ألعاب المقاومة، كرفع الأوزان، والضغط، والتمرينات باستخدام الأساتيك.