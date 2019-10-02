الامارات | زيادة إفرازات الدموع.. ما الأسباب ومتى ينبغي استشارة طبيب؟

شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة إفرازات الدموع.. ما الأسباب ومتى ينبغي استشارة طبيب؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزداد إفرازات العيون من الدموع في أحيان عدة لأسباب مختلفة، وقد تصاحب تلك الإفرازات بأعراض أخرى.

وأوضح طبيب العيون الألماني تيم بيمه أن زيادة إفرازات الدموع فيما يعرف بـ«العيون الدامعة» لها أسباب عدة، وهي:

- الحساسية، التي تصيب العيون أو الفم.

- عدوى بالمسالك التنفسية العليا.

- جفاف العين.

- عدوى بالأكياس الدمعية.

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- انسداد القنوات الدمعية.

- التهاب الملتحمة.

- بعض الأدوية.

وأضاف بيمه أنه ينبغي استشارة الطبيب في حال استمرار زيادة إفرازات الدموع لأيام عدة، أو إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى، مثل الشعور بحكة أو حرقان أو ألم بالعين واحمرار العين واحمرار الملتحمة وتورم الجفون وتدهور الرؤية.

وتتحدد طريقة العلاج بناء على السبب، الذي يحدده الطبيب؛ فعلى سبيل المثال يعالج الجفاف بواسطة قطرات الدموع الاصطناعية، بينما تعالج الحساسية بقطرات أو بخاخات الأنف المحتوية على كورتيكوستيرويد.