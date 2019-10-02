فساتين بأقمشة لامعة من أشهر الماركات العالمية صيحة المواسم المقبلة

في إطار متابعتنا لآخر صيحات الموضة في أسابيع الموضة التي جرت مؤخّراً في نيويورك، ولندن، وميلانو وباريس، لاحظنا سيطرة للفساتين بأقمشة لامعة. لذا، قررت أن أساعدك في تنسيق هذه الموضة من أشهر الماركات العالمية. فاخترنا لك في اللوك الأوّل، فستاناً أنيقاً بلمعة الترتر الناعم والمميز بأكمامه الطويلة والحزام الأسود. يليق هذا اللوك مع الصندل بالكعب العالي والكلاتش مع الأقراط الفخمة.



اللوك الثاني: الجاكيت النيون

أمّا في اللوك الثاني، فاخترت تنسيق لوك رياضي حيوي بهذه الأقمشة اللامعة الرائجة. فلم لا تعتمدين هذه الجاكيت الننيون مع الفستان الأسود العادي. ولتضفي العصرية على هذا اللوك، فلا بد لك من تنسيقه مع الصندل أو الحذاء الرياضي وحقيبة اليد المطرزة. فمزج الأقمشة وأكثر من أسلوب في اللوك الواحد من الأساليب الأكثر اعتماداً للوك ربيع وصيف 2020، بحسب ما شاهدنا في شوارع أبرز عواصم الموضة.

اللوك الثالث: فستان ساتان بأسلوب الطبقات

واللوك الثالث في مجال موضة الفساتين اللامعة يأتي باللون الفوشي الجذاب وبقماشة الساتان المشرقة. فالقصّة في طبيعة الحال رائجة كثيراً لأنّها تلوّح بموضة الطبقات والكشاكش بفضل الأكمام ولفّة الخصر. ولهذا اللوك نسّقت لك الأقراط البراقة من نفس لون الفستان مع الحذاء الأبيض الرسمي بالكعب المروّس والكلاتش الناعم.

اللوك الرابع: فستان بالننورة غير المتوازية

ويأتي اللوك الرابع بأسلوبه ولونه ليُضفي السحر والجاذبية على إطلالتك. فالفستان التوركوازي جميل جداً بقمشاة الساتان المنسدل وقصّة التنورة غير المتوازنة مع الأسلوب المحتشم عند الصدر والأكمام. لهذا اللوك، اخترت لك جزمة الكاحل باللون الأبيض الأكثر رواجاً في مجال الأحذية لخريف 2019. كما نسّقت لك لهذا الفستان الجميل حقيبة يد بمسكة معدنية وأقراط لامعة براقة.

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اللوك الخامس: فستان الترتر لمناسباتك الراقية

وأخيراً، يعتبر اللوك الخامس جيئاً بعض الشيء، لا يمكن اعتماده إلا في الأعراس والمناسبة الكبيرة. فالفستان اللامع بقماشة الترتر وبولنه الخريفي الجذاب يأسر الناظرين إليك إذا عتمدته مع الأكسسوارات الذهبية من حذاء وحقيبة يد وأقراط. إختاري هذا اللوك الفخم لمناسباتك وتألّقي مع أشهر الماركات العالمية بالعصرية الأنيقة.

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