إن التقلبات الجوية التي تحدث مع كل بداية فصل جديد تحمل معها تأثيرات مختلفة على الجسم والطبيعة من حولنا، ولكن فصل الخريف الذي يسبب اصفرار أوراق الشجر وتساقطها يعتبر من الفصول ذات التأثير الأقوى على صحة شعركِ وبشرتكِ، إذ تزداد في هذا الفصل مشاكل جفاف البشرة بسبب الرياح والهواء الجاف خلال اليوم، إلا أن تساقط الشعر بالخريف يعود لأسباب مختلفة سنتحدث عنها في هذا المقال موضحةً بالتفسير العلمي لها، لكن من الضروري أن تعلمي عزيزتي أن تساقط الشعر في فصل الخريف هو حالة طبيعية لا تستدعي الخوف فهي تصيب الجميع مثلما تصيبكِ، ولكن هناك طرق طبيعية ونصائح تساعد في تخفيف تأثير الطقس على شعركِ في هذه الفترة من السنة.

أسباب تساقط الشعر في فصل الخريف:

يشير الموقع الطبي ويب طب إلى وجود تفسير علمي لتساقط الشعر في الخريف، وهو دورة حياة الشعر الطبيعية والتي تمر بما يُعرف بفترة راحة قبل سقوطها تمتد إلى 100 يوم، إذ تدخل معظم النساء هذه الفترة في شهر يونيو/حزيران من كل عام وبالتالي فهي تنتهي في أكتوبر/تشرين أول تقريباً أي في فصل الخريف، والجدير بالذكر أن 90% من الشعر يحتاج لدورة حياة تتراوح ما بين سنتين إلى 6 سنوات، وبالتالي فإن ما يحدث في فصل الخريف يشمل 10% من الشعر، لكن بعد سقوط هذا الشعر تبقى بصيلاته راكدة لمدة 3 شهور ومن ثم تعود لتبدأ دورة حياة جديدة، ولكن هناك أسباب تفسر حدوث هذه الدورة في هذا الوقت من السنة وهي:

في فصل الصيف تزداد قوة أشعة الشمس وتكون أكثر ضرراً، فيتمسك الجسم بالشعر ويبقيه خلال أشهر الصيف كي يحمي نفسه من هذه الأشعة.

مع بداية الخريف يقل تعرضنا لأشعة الشمس التي تمد الجسم بفيتامين د، مما يؤدي إلى انخفاض مستوياته في الجسم وبالتالي زيادة تساقط الشعر.

أسباب تساقط الشعر في فصل الخريف

علاج تساقط الشعر في فصل الخريف بالطرق الطبيعية:

إن فكرة إيقاف تساقط الشعر في هذه الفترة من السنة غير ممكنة، ولكن هناك طرق طبيعية تساعد في تقوية بصيلات الشعر مما يخفف من حدة التساقط:

خلطة الثوم وزيت الزيتون لإيقاف تساقط الشعر بالخريف: هل سمعتِ سابقاً عن فوائد الثوم في تكثيف الشعر وعلاج تساقطه؟ إن الثوم فعال في حل مشاكل تساقط الشعر وضعفه إلى جانب ذلك يستخدم كمادة طبيعية ممتازة لمن يعانون من الصلع، هذه الخلطة ستساعد شعركِ سيّدتي على تخفيف تساقطه وتقويته، قومي بخلط نصف كوب من زيت الزيتون مع ملعقة صغيرة من الثوم المطحون، وامزجيهم مع بعضهم حتى يتكون لديك خليط ثم طبقيه على فروة رأسك بالكامل واتركيه لمدة 20 دقيقة، بعد ذلك اشطفي شعركِ بماء وشامبو مناسب له جيداً.

الأفوكادو مع جل الصبار لإيقاف تساقط الشعر بالخريف: هذه الوصفة ستساعد في ترطيب الشعر الجاف وتغذيته، حيث أن جفاف الشعر وتقصفه من المشاكل التي تزداد في فصل الخريف بسبب الرياح والهواء البارد، عليكِ بهرس حبة أفوكادو طازجة مع ملعقة من جل الصبار الطبيعي ثم دلكي فروة رأسكِ بهذا الخليط وأتركيه لمدة 40 دقيقة عليه، بعد ذلك اشطفي شعركِ بماء فاتر.

خلطة زيت الجوجوبا مع البيض لإيقاف تساقط الشعر بالخريف: تساعد هذه الخلطة في تقوية وترطيب الشعر بفعالية، إذ تحتاجين فيها إلى مزج بياض بيضة واحدة مع ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا، ثم اخليطهم مع بعضهم جيداً قبل البدء بتدليك فروة رأسك بها كما يجب أن تضعي القليل منها على أطراف شعركِ لترطيبه وتغذيته، اتركيها لمدة نصف ساعة على شعركِ قبل شطفها بالماء الفاتر.

خلطة زيت النيم و زيت شجرة الشاي لإيقاف تساقط الشعر بالخريف: ستعمل هذه الخلطة المكونة من زيوت علاجية قوية على تقوية بصيلات شعركِ، حيث أنها فعالة في محاربة البكتيريا والفطريات التي تضعف فروة الرأس، قومي بخلط ملعقة من كل نوع ثم دلكي بها فروة رأسكِ جيداً وكذلك ضعيها على أطراف شعركِ واتركيها لمدة نصف ساعة ومن ثم اشطفيه بماء فاتر.

وصفة منقوع أوراق إكليل الجبل لإيقاف تساقط الشعر بالخريف: تعمل هذه الوصفة على تقوية بصيلات الشعر كما أنها تحمي الشعر من الأضرار الخارجية وتساعد في الحفاظ على مظهره الصحي، ستحتاجين إلى غلي 4 ملاعق كبيرة من أوراق إكليل الجبل في كوب من الماء، ثم اتركيه حتى يبرد قبل أن تصفي الماء من الأوراق، قومي بخلط الماء مع ملعقتين من زيت اللوز ثم دلكي فروة رأسكِ بها واتركيها لنصف ساعة قبل شطف شعركِ بماء فاتر.

علاج تساقط الشعر في فصل الخريف بالمنتجات الطبية:

يشير موقع مايوكلينيك الطبي إلى توفر منتجات طبية فعالة في تقليل تساقط الشعر في الخريف، كما أنها لا تحتاج لوصفة طبية، و أبرز هذه المنتجات:

مينوكسيديل (Rogaine) لعلاج تساقط الشعر بالخريف: يناسب هذا الدواء شعر النساء والرجال أيضاً، حيث يتوفر على شكل سائل أو رغوة تدلك بها فروة الرأس، عليكِ أن تغسلي يديكِ قبل استخدام الدواء، ثم قومي بتدليك فروة رأسك به، كما يجب أن تكرري ذلك مرتين يومياً، ولكن لهذا الدواء آثار جانبية في بداية الاستخدام حيث يمكن أن يسبب تساقط الشعر ونمو شعر جديد سيكون أقصر من السابق في البداية، كما أنه عليكِ الالتزام به لمدة 6 أشهر على الأقل كي يمنحكِ النتيجة المرجوة ويسمح بنمو شعر جديد.

لاروش بوزيه كيريوم لعلاج تساقط الشعر بالخريف: هذا المنتج فعال جداً في مقاومة تساقط الشعر في الظروف الصعبة كفصل الخريف، وذلك بسبب احتوائه على مادتين علاجيتين وهما (ماديكسوسايد) الذي يمتص المواد المُهيجة لفروة الرأس فهو مضاد للالتهاب الذي يضعف من الشعر ويسرع تساقطه، و مادة (الأمنيكسيل) التي تعمل على زيادة تماسك بصيلات الشعر وبالتالي تقليل تساقطها، قومي برش الدواء على كامل شعركِ وفروة رأسكِ ومن الأفضل أن يكون الشعر نظيفاً ورطباً مرة في اليوم، وكي تحصلي على نتائج مرضية عليكِ الالتزام به لمدة 6 أسابيع.

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الوقاية من تساقط الشعر في فصل الخريف

الوقاية من تساقط الشعر في فصل الخريف:

اغسلي شعركِ بالماء البارد أو الدافئ وتجنبي الماء الساخن الذي يزيد من تساقط الشعر.

ابتعدي عن ربط الشعر وشده بقوة واتركيه مفروداً كي يتنفس.

اشربي كميات كافية من الماء يومياً للحفاظ على رطوبة الجلد والشعر.

استخدمي مستحضرات الشعر المناسبة لنوعية شعركِ، وابتعدي عن المنتجات القاسية والتي تحتوي على مواد كيميائية تتلف الشعر وتضعفه.

تناولي كمية كافية من البروتينات، إذ أنها تُشكل البنية الأساسية في تركيبة الشعر.

تناولي الثوم يومياً حيث أنه يزيد من تدفق الدم إلى فروة رأسكِ.

من الضروري فحص فيتامين ب 12 والحديد في جسمكِ وفي حال كنتِ تعانين من نقص فيهما يجب أن تعوضيه من خلال الأطعمة الغنية بهما أو بتناول المكملات الغذائية.

استخدمي شامبو الكافيين الذي يحسن من صحة الشعر بشكل ملحوظ.

تناولي مكملات الفيتامينات والزنك في حال كنتِ تعانين من نقص بها.

الفرق بين تساقط الشعر الطبيعي والموسمي والمرضي:

عليكِ أن تعرفي سيدتي بأن تساقط الشعر الطبيعي يسبب فقدان ما يقارب 50-100 شعرة يومياً، في هذه الحالة الأمر لا يستدعي أي قلق فهو مرتبط بدورة حياة الشعر الطبيعية والتي تحصل ما بين سنتين إلى 6 سنوات، ولكن عندما يتجاوز التساقط 100 شعرة فإنها حالة غير طبيعية ويمكن أن تشير إلى حالة مرضية باستثناء حدوث ذلك في موسم الخريف، والذي أوضحنا أسباب حدوثه في الأعلى، ولكن في حال حدث ذلك في أوقات أخرى من السنة سيكون له أسباب أخرى ويعتبر تساقط مرضي:

قد يكون مرتبط بوجود مشاكل في الغدة الدرقية.

الإصابة بالأنيميا ونقص الحديد في الجسم، وهي حالة خطيرة تستدعي الاستشارة الفورية للطبيب.

في حال كنت متبعةً لنظام غذائي قاسي.

عند تعريض شعركِ باستمرار لمجففات الشعر والمكواة الحرارية والتي تتلف الشعر كثيراً.

كوني على دراية تامة عزيزتي بأن تساقط الشعر في فصل الخريف هو حالة مؤقتة لحسن الحظ، ولا تستدعي أي خوف أو قلق وما عليكِ سوى الاهتمام بشعركِ أكثر ومنحه العناية الخاصة.

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