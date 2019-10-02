تعرف على فوائد حليب جوز الهند للشعر

تعد العناية بالشعر من الأمور التي يهتم بها النساء والرجال على حد سواء، ويعد حليب جوز الهند من أهم العناصر التي يتم استخدامها للعناية بالشعر حول العالم، فهو يتمتع بخصائص فريدة تجعله العنصر المثالي للاستخدام في روتين العناية بالجمال سواء للبشرة أو الشعر، حيث يعتبر حمض اللوريك وحمض الكابريليك الموجودين في خلاصة حليب جوز الهند، من أهم الأحماض الدهنية مضادة للجراثيم التي تحارب تراكم البكتيريا على فروة الرأس وتمنع تساقط الشعر بشكل غير مباشر. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي جوز الهند على فيتامين E الذي يساهم في تعزيز مرونة الشعر ومنحه مظهر صحي متألق.

يغفل الكثير منا عن فوائد حليب جوز الهند، حيث كان استخدامه محصوراً في الأماكن الطبيعية لتواجده كشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا، إلا أن استخدامه في الآونة الأخيرة بات شائعاً حول العالم، ولكن ما هي المشاكل التي قد تساعدنا منتجات العناية بالشعر بخلاصة جوز الهند على التخلص منها؟

تساقط الشعر ونموه البطيء

يعتبر تعزيز نمو الشعر إحدى الفوائد الطبيعية التي يوفرها استخدام حليب جوز الهند على الشعر، حيث يحتوي على مكونات طبيعية كالبوتاسيوم والحديد والأحماض الدهنية التي تنشط الدورة الدموية في فروة الرأس وبالتالي تحسين صحتها ومن ثم صحة الشعر حتى أطرافه.

جفاف الشعر وفقدانه لحيويته

يعتبر جفاف الشعر من أكثر المشاكل التي نعاني منها في منطقة الشرق الأوسط، نظراً لارتفاع الحرارة وتعرضنا الدائم لأشعة الشمس، ما يؤدي إلى فقدان الشعر لرطوبته وبالتالي حيويته. ويعتبر ترطيب الشعر من أهم الفوائد التي يوفرها حليب جوز الهند، حيثُ يحتوي على مكونات طبيعية مثل الدهون وفيتامين E والتي تساهم في منح الشعر الرطوبة اللازمة، إضافة إلى تغذيته وتعزيز حيويته، كما يساعد على التخلص من الشوائب العالقة في فروة الرأس وترطيبها وتقشيرها من خلال إزالة خلال الخلايا الميتة والتالفة للحصول على شعر خال من الشوائب.

تراكم القشرة على فروة الرأس والشعر

يعتبر استخدام الشامبو بخلاصة جوز الهند وسيلة طبيعية مثالية لمحاربة القشرة ومعالجة جفاف فروة الرأس المسبب الأول لظهور القشرة في فروة الرأس، التي وبهدف إستعادة الرطوبة المتوازنة تنتج الزهم الزائد الذي يسد بصيلات الشعر ما يسبب تراكم الميكروبات وظهور عدوى بكتيرية وفطرية تسبب الالتهابات. يعمل حليب جوز الهند كمرطب عميق يساعد في العناية بفروة الرأس الجافة، ويعالج قشرة الشعر بشكل فعال بفضل خصائصه المضادة للفطريات المسببة للقشرة، كما يتغلغل في فروة الرأس لإصلاح ومنع الضرر من الداخل والخارج .

الشيب المبكر وظهور شعيرات بيضاء اللون

يؤدي سوء تغذية الشعر وجفافه إلى فقدانه لبريقه ولونه ونعومته، ويضمن استخدام المنتجات التي تحتوي على حليب جوز الهند إلى إمداد الشعر بالتغذية والرطوبة اللازمة ما يؤدي بالتالي إلى جعله أكثر صحة والحد من انتشار الشيب والشعر الأبيض في الرأس.

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شعر مجعد وخشن

يساهم حليب جوز الهند في الحفاظ على المواد المغذية للشعر كالكرياتين والبروتين وتعزيزها، ما يؤدي بالتالي إلى تقوية بصيلات الشعر وبالتالي جعل الشعر أكثر نعومة ولمعاناً وصحة.

يعتبر حليب جوز الهند من أهم العناصر التي تستخدم في منتجات العناية بالشعر للحصول طلة رائعة ومفعمة بالأناقة.



وبهدف الحصول على نتائج أفضل، يُنصح باستخدام شامبو هيربل اسنسزBiorenew بخلاصة حليب جوز الهند بوضعه على الشعر لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق خلال الاستحمام ومن ثم غسله قبل استخدام البلسم هيربل اسنسزBiorenew بخلاصة حليب جوز الهند أيضاً، لتسريع عملية إصلاح الشعروتعزيز نموّه يوماً بعد يوم. وقد قام علماء من الحدائق الملكية النباتية Kew في لندن بالتحقق من جودة النباتات المستخدمة في هيربل اسنسز Biorenew ، للتأكد من أن العلامة تقوم باختيار النباتات بطريقة فردية والمعروفة باسم "البصمة النباتية" تعتبر خطوة موثوقة وحاسمة للتحقق من نقاء وفعالية كل مكون نباتي يستخدم في الشامبو والبلسم. وتعتبر هذه الحدائق منظمة مشهورة عالميا،

تحظى باحترام دولي نظراً لمجموعاتها النباتية المتميزة ولخبرتها العلمية في مجال تنوع النباتات والحفاظ عليها والتنمية المستدامة. وقد تم إدراج Kew كأحد مواقع التراث العالمي لليونسكو في يوليو 2003، حيث بمثابة بنك الألفية لبذور النباتات الأكثر أهمية.

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