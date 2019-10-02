مجموعة "بوتيغا فينيتا"لربيع وصيف 2020 ترتكز على الشفافية وتحاكي المرأة كما الرجل

أطلقت Bottega Veneta مجموعة أزياء خاصّة بالرجال والنساء، وترتكز على تطوير وإبراز الرموز التي تميّز العلامة. إذ تم التركيز على الوضوح والشفافية والصراحة كعناصر هامّة لابتكار مجموعة ربيع وصيف 2020 على أن تناسب الأذواق كافّة. وقد أتت هذه المجموعة المميزة بعد أن أبدع دانييل لي في مجموعة ما قبل ربيع 2020.



تتمحور هذه المجموعة حول النسبية، وصممت الأقمشة الناعمة بحرفية وإبداع وبطريقة نظيفة وسهلة - دانييل لي، المدير الإبداعي للدار.

تتوازن الألوان بين الهادئ والجريء والغنيّ، وقد تميّزت المجموعة بألوان الأسود والبني الداكن، والأبيض اللؤلؤي، والبرتقالي، ودرجات اللون الأزرق. ومن جهة أخرى، أضفت المجوهرات لمسة مختلفة على اللوكات، فظهرت بين الأقمشة الرقيقة انعكاساً للأناقة البسيطة والواضحة. هذا وتجدر الإشارة إلى أنّه في العرض الأوّل لدانييل لي مع دار Bottega Veneta أحدث تغييراً واضحاً في الأسلوب.

وفي ما خصّ الأقمشة وتقنية التصميم، تبرز الكلاسيكية والحداثة من خلال استخدام تقنيات الدار الخاصة، والتي ترتكز على العقدة، والحياكة، والنسيج. وقد استعمل دانييل لي الخشب في المجموعة، والذهب واللكر، والحجر، والجلد والقطن في أنقى صورة لتقديم الملابس بالقصّات الأكثر رواجاً في ربيع وصيف 2020 بحسب رؤية علامة Bottega Veneta للصيحات المقبلة. هذا وقد حددت نظرتها لصيحات شتاء 2019 في عرض أزياء تابعته مع ياسيمنة مباشرة من ميلانو.

وقد برزت بعض التناقضات الضرورية في المجموعة بحسب دانييل لي، من حيث دمج الأقمشة والستايلات. وبحسب قوله أيضاً إنّ تنظيم القطع المتلاصقة والمنسوجة والفوارق البسيطة تكمل بعضها البعض.

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وفي الختام، لا تنسي أنّ تتابعيمجموعة ما قبل الخريف لعام 2019، الأولى من تصميم دانييل لي. إذ إنّ Bottega Veneta مصممة من أجلك، أنتِ فقط، لذا ترتكز تصاميمها على الفرد، ويعبّر إسمها عن الدفء والرغبة والفرح والاحتفال. لذا، استغلّي هذه الفرصة وتألّقي بملابسها في ربيع وصيف 2020 التي تزيّن إطلالاتك الإختفالية بالفرح والحيوية.

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