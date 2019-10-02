تعرف على كيفية استخدام زيت الخروع لعلاج تساقط الشعر

إذا كنتِ تعانين من مشكلة تساقط الشعر، فلا تقلقي، الحل بسيط وبين يديكِ، إليكِ الإجابة الأفضل على كيف استخدم زيت الخروع لعلاج تساقط الشعر؟

ما هو زيت الخروع

يتم استخراج زيت الخروع من بذور الخروع، وهو عبارة عن زيت لونه شفاف، يمكن استخدامه لأغراض الطهي، ويتكون زيت الخروع بشكل أساسي من حمض الريسينوليك وتصل نسبته إلى 90%، مما يجعله من أفضل الزيوت الطبيعية التي تدخل في تحضير مختلف المنتجات التجميلية والطبية المتنوعة.



كيف استخدم زيت الخروع لعلاج تساقط الشعر؟

فوائد زيت الخروع للشعر

يقضي على التهابات فروة الرأس، فهو يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات، وبالتالي فإنه يترك فروة الرأس صحية ونظيفة.

يعادل درجة حموضة الرأس بفضل المواد المضادة للأكسدة الموجودة فيه، مما يجعل الشعر أكثر نعومة.

يقلل تساقط الشعر، فهو يعمل على تنشيط الدورة الدموية في الرأس، ويحسن صحة البصيلات من الداخل ويزيد قوتها من الجذور.

يساعد على نمو شعر صحي، فالأحماض الدهنية تغذي الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يزيل قشرة الرأس.

يقلل تلق وتكسر الشعر، فهو يساعد على ملئ الفراغات الخالية من الكيراتين الموجودة في أطراف الشعر.

يمنح الشعر الترطيب الطبيعي.

يزيد من اغمقاق لون الشعر.

يحمي الشعر من ضرر أشعة الشمس والمواد الكيماوية.

أضرار زيت الخروع للشعر

قد يسبب الحساسية للبعض عند تطبيقه على فروة الرأس، مما يتسبب في الشعور بالاختناق، وفي هذه الحالة يجب التوقف عن استخدامه تماماً.

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