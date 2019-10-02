مجموعة إيلي صعب لربيع وصيف 2020 في باريس مستوحاة من ألوان سهول السافانا الأفريقية

ينشر إيلي صعب الدهشة أينما حلّ من خلال أزيائه المبتكرة ذات الأفكار الجديدة. وفي مجموعته لربيع وصيف 2020، تمايلت العارضات بأزياء إفريقية بلون سهول السافانا. فقد عمد المصمم اللبناني إيلي صعب، بعد أنأبدع في تصاميم مجموعة الهوت كوتور الجديدة لشتاء 2020، إلى ابتكار مجموعة تتميّز بإطلالة الأميرة الإفريقية، فأتت كل قطعة معبّرة عن ذلك بالأناقة والرشاقة التي تحاكي المرأة المستقلّة المفعة بالحيوية.



من وحي السهول الشاسعة، والصحاري الرملية، استوحى إيلي صعب مجموعته التي عكست التنوّع الغنيّ للسافانا في تصاميم تتناسب وهذه الرحلة الأنيقة، من فساتين على شكل قمصان وسترات بجیوب عملیةّ، وجامبسوت أنثوي المفضّل لدى النجمات، بالإضافة إلى فساتین رومانسیة طویلة منھدلة ومشغولة بالترتر والخرز.

وبفضل لمسته الأنثوية والأنيقة، تتخّذ المجموعة طابعاً فخماً بقصّاتھا ذات الأحجام الكبیرة، و الأكمام المنتفخة أو أكمام "البالون" موضة الكنزات في شتاء 2 019، وتكسیرات الموسلین، وطیاّت الساتان، في حین یضیف إلیھا الكریب والأورغنزا لمسة مرحة.

كما أتت قصّة الكاب والقفطان أحد أبرزز الأزياء الرمضانية، بالتطبیعات الملوّنة المستوحاة من الجمالیات الأفریقیة ومشاھد الطبیعة الخلّابة لتعزز سحر إطلالة المرأة بالأسلوب الإفريقي.

وتستلھم المجموعة لوحة الألوان الترابیة رحلات السفاري والمغامرات الراقیة، في حين تمتزج بتصامیم أحادیة اللون من أحمر وأزرق وأصفر.

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وتزيّنت إطلالة العارضات بالقلادات والسلاسل الذهبية الطويلة والميداليات والأقراط والأساور الخشبية والأحزمة المعدنية والجلدية، فتُبرز الصورة الظليّة الأنثوية لمرأة إيلي صعب التي تبحث عن إطلالة الموسم.

وتأتي الحقائب هذا الموسم على شكل Cabas أو حقائب صغيرة من الجلد أو الخشب الملوّن.

وفي ختام الحديث عن هذه المجموعة الآسرة، يمكن التأكيد على أنّ مجموعة إيلي صعب للأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2020، تتضمّن دعوة إلى المغامرة الأجمل، يتجوّل فيها الخيال عبر المناظر الطبيعيّة الجامحة، لاكتشاف السفاري في لوحة رُسمت بأسلوب متجدد.

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