محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:
كشفت دراسة جديدة أن الأطعمة النيئة وخاصة الخضروات قد تحتوى أحيانا على مركبات تقتل الكائنات الحية المجهرية بالأمعاء، لذلك يفضل الأطعمة المطبوخة لأنها تعزز من صحة الأمعاء ولا تغير فقط البكتيريا في أجسامنا، المعروفة مجتمعة باسم الميكروبيوم.
وقال باحثون في جامعة كاليفورنيا، إن العديد من الأطعمة النيئة قد تدمر البكتيريا المعوية لأنها تكون مدفوعة بالمواد الكيميائية الموجودة في النباتات، وهذا يبرز أهمية النظر في مكونات نظامنا الغذائي وكيف يؤثر على بكتيريا الأمعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة تكشف مدى ضرر تناول الخضروات نيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.