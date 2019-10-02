دراسة تكشف مدى ضرر تناول الخضروات نيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

كشفت دراسة جديدة أن الأطعمة النيئة وخاصة الخضروات قد تحتوى أحيانا على مركبات تقتل الكائنات الحية المجهرية بالأمعاء، لذلك يفضل الأطعمة المطبوخة لأنها تعزز من صحة الأمعاء ولا تغير فقط البكتيريا في أجسامنا، المعروفة مجتمعة باسم الميكروبيوم.

وقال باحثون في جامعة كاليفورنيا، إن العديد من الأطعمة النيئة قد تدمر البكتيريا المعوية لأنها تكون مدفوعة بالمواد الكيميائية الموجودة في النباتات، وهذا يبرز أهمية النظر في مكونات نظامنا الغذائي وكيف يؤثر على بكتيريا الأمعاء.