دراسة: إصابة الأطفال بالقلق والاكتئاب يقلل فرص علاجهم من الربو

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

كشفت دراسة جديدة أن أعراض القلق والاكتئاب لدى الأطفال يمكن أن تزيد من صعوبة متابعة علاجهم من الربو، ما يؤدي إلى المزيد من زيارات الطوارئ.

وقالت الدكتورة نعومي بارداش، رئيس قسم طب الأطفال في معهد الدراسات الصحية في سان فرانسيسكو، إن الإدارة الذاتية للربو معقدة وتتطلب التعرف على الأعراض والالتزام بالأدوية وتجنب مسبباتها.

وأشار الباحثون إلى أن القلق والاكتئاب أكثر شيوعًا عند الأطفال المصابين بالربو مقارنة بالأطفال الذين لا يعانون من مرض الرئة، ومن بين مرضى الربو في الدراسة.