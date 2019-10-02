مكياج ترابي لإطلالات رومانسية في الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 10:36 صباحاً - تعمد النساء في فصل الخريف إلى تطبيق مكياج ترابي يليق بألوان الخريف ويعكس أجواء الحنين والرومانسية، كما ترغب النساء في تنسيق مكياج ترابي لأنه يليق بمختلف المناسبات سواء إطلالة صباحية لايت أو مسائية تليق بالسهرات والمناسبات الرسمية.

فإن كنت من محبات المكياج الترابي، سنقدم لك طريقة تطبيقه بخطوات سهلة، لتحصلي على إطلالة جذابة مفعمة بالأنوثة.

مكياج ترابي جذاب... طبقيه بنفسك



مكياج البشرة

مكياج ترابي



ابدئي بتطبق البرايمر، وضعي بعدها ريم الأساس الملائم للون بشرتك بواسطة الاسفنجة، ووزعيه بشكل متساو على الوجه والرقبة. بعدها، ضعي القليل من الكونسيلر تحت العين بلون أغمق قليلاً من لون كريم الأساس، وذلك لمنح عينيك الإشراقة وإخفاء الهالات السوداء وآثار التعب وغيرها من الشوائب. ولإضاءة الوجه، طبقي مضيء الوجه على عظمتي الوجنتين والجبهة وفوق الشفاه العليا وتحت الشفاه السفلى، فهو يعمل أيضاً على تسليط الضوء على مكامن الجمال في وجهك.

مكياج العيون الدخانية في ست خطوات



مكياج العيون

مكياج ترابي



استخدمي قلم الكحل الاسود وارسمي به خطا نحو الأعلى في زاوية العين الخارجية، وبواسطة فرشاة صغيرة قومي بتوزع اللون وتمويهه، استخدمي درجة أغمق من البني ومرريه فوق الجفن ولكن عند الأطراف. ضعي ظلالا باللّون البني عند طرف العين وقومي بدمجه مع الظل البني الداكن. ضعي فوقهما ظلال بلون البني بدرجة اغمق ومرريه من وسط الجفن المتحرك للعين باتجاه الخارج. في الزاوية الداخلية للعين طبقي ظلالا باللون البني اللماع او البرونزي.

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