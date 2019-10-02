أمل كلوني تتألق في أجمل إطلالاتها بموضة التصاميم الجلدية

واشنطنتكثر في الآونة الأخيرة إطلالات الجميلة أمل كلوني Amal Clooney بموضة الجلد. فتألقت بالعديد من صيحات الموضة التي حملت توقيع أهم الماركات العالمية، ولكن اختياراتها الأخيرة بموضة البنطلون الجلدي كانت الأجمل والأكثر جاذبية.

واكبي كيف تمايلت أمل كلوني بموضة التصاميم الجلدية، وشاهدي أجمل إطلالاتها.

إذاً، اختارت أمل كلوني Amal Clooney في إطلالتها برفقة زوجها موضة الجلد الأسود وتألقت ببنطلون جلدي لماع وفاخر مع القصة المستقيم والتي لا تصل الى حدود الكاحل. واللافت في إطلالة أمل كلوني، تنسيق مع هذا البنطلون الجلدي العالي من ناحية الخصر، التوب البيضاء المكشوفة من ناحية الأكتاف والتي تبرز بقماش الدانتيل. كما لا تتخلى أمل كلوني Amal Clooney عن موضة البنطلون الجلدي الفاخر الذي يبرز بأسلوب الليغينغ وارتدته بأساليب كاجوال مع الكنزة الطويلة والتوبات الواسعة خصوصاً في إطلالات النهار.

موضة المعطف الجلدي

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واللافت أن أمل كلوني Amal Clooney تألقت بموضة المعطف الجلدي الأسود الذي يبرز من خلال الرباط الأمامي والأقمشة المتداخلة. وما لفتنا اختيارها تنورة واسعة بالقماش الجلدي الأسود التي تبرز بقصة غير مستقيم مع الخطوط البيضاء العصرية، بالإضافة الى موضة البلايزر الكلاسيكية بالقماش الجلدي الأحب على قلبها.

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