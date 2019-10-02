الست عندنا بـ 100 راجل.. مصريات يهاجمن الإخوان والجزيرة

اعتادت على الأكاذيب ونشر الأخبار المفبركة دوما، حتى صار الكذب من سمات عملها الأساسي وتزييف الحقائق وقلبها، فقناة "الجزيرة" هي ذراع قطر الإعلامي الذي دوما ما تسعى من خلاله إلى بث الإشاعات، ونشر الفتن لضرب وزعزعة الاستقرار في مصر، فهي لا تترك أي حدث إلا وحاولت بث سمومها وادعاءاتها.

ومع تزايد الشائعات والأخبار المفبركة في الفترة الأخيرة من أجل النيل من مصر وشعبها، تصدى عدد من سيدات مصر باختلاف أعمالهن وأعمارهن لكذب قناة "الجزيرة" وما تدعيه دوما بهدف إثارة الفتنة بين الشعب المصري ومؤسسات الدولة، بالرد على تلك القناة الخبيثة.

أستاذة إعلام "الجزيرة" تعتمد على الاحتيال في التغطية الإخبارية

قالت الدكتورة سارة نصر، أستاذ الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، إن قناة الجزيرة القطرية تستخدم الاحتيال الإعلامي في تغطيتها للأخبار، وتختلق الحجج بأنها لا تستطيع عرض كل الأخبار المحلية والدولية والإقليمية على شاشة واحدة، فتبدأ باختيار حدث أو اثنين من بين أحداث كثيرة، وتختار جزءا معينا منه، وليس كاملًا، وذلك لخدمة أجنداتها السياسية.

وأضافت خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن الجزيرة تنتقي ما يخدم سياستها وتعرضه بتوجيهات معينة، حيث لا تقوم بعرض مؤتمرات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشباب، وهذه أخبار يتم إغفالها رغم أهميتها، كونها لا تخدم مصالح قطر.

أرملة الشهيد رجائي: "الجزيرة عرضت عليّ آلاف الدولارات شهريا لمهاجمة مصر"

كشفت أرملة العميد الشهيد عادل رجائي السيدة سامية زين العابدين، عن أن قناة "الجزيرة" القطرية عرضت عليها عمل 4 حلقات في الشهر، مقابل مبلغ كبير للغاية، من أجل الهجوم على الدولة المصرية، ومؤسساتها، واستهداف الجيش والشرطة.

وأضافت خلال حوارها في برنامج "الحياة اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل: "الجزيرة عرضت عليا 300 ألف دولار شهريا عن الـ 4 حلقات، يعني 75 ألف دولار عن كل حلقة، ولكن رفضت طبعا"، واستطردت: "فين السلمية اللي بيتكلموا عليها وحقوق الإنسان، لما الإرهابيين حرقوا أكثر من 80 كنيسة، وفجروا الكنائس، وقتلوا الناس في الجوامع".

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وواصلت: "فين السلمية لما الإخوان اغتالوا رجال الشرطة والجيش، أمام بيوتهم، وداخل السيارات"، مؤكدة أن مصر لا تُحارب من قبل مؤسسات عبر التقارير فقط، بل من قِبَل حكومة العالم الخفية، وهي الماسونية والصهيونية التي تجهز العالم لحرب عالمية ثالثة.

سيدة تفحم مذيع قناة "الجزيرة"

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو لمواطنة مصرية، أجرت فيه اتصالًا هاتفيًا عبر شاشة الجزيرة القطرية، فندت فيه أكاذيبها، خلال حلقة الجمعة الماضية من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر".

وقالت المواطنة التي تدعى "أم علي"، إن الأداء الإعلامي للشاشة القطرية لا يمكن أن يكون في مصلحة مصر، حيث تحاول إفشال محاولة المصريين بالنهوض ببلدهم، المستمرة منذ 8 أعوام.

وهاجمت المتصلة المقاول الهارب محمد علي، وقالت: "شخص سكران عاوزين يفوقوه بالفلوس، فين حق ولاد أخوك وأمك، اتقِ الله في مصر لو في مشاكل والريس عنده مشاكل الجيش والشرطة تحلها"، وعن دعواته للتظاهر ضد الرئيس السيسي، قالت: "مش كل مرة نعمل كده، إحنا مش بنشتم، إحنا شعب مصر بجد.. أنا وديت ابني الدرس في مدينة نصر.. الطريق كله ناس غلابة، اللي هو حاول يتاجر بفقرهم".

وانفعلت المواطنة، على مذيع الجزيرة، بسبب عدم نقل التظاهرات الداعمة للرئيس السيسي، وقالت: "مش بتصور مدينة نصر ليه مش بتذيع غير اللي انت عاوز تصوره، مين اللي بيصرف على القناة دي؟"، وأعرب الإعلامي عمرو أديب، عن إعجابه الكبير، بما فعلته السيدة، وقال ساخرًا: "صعب عليا، الست طقمتله خدته في الكورنن، خدته على البارد في الأول، وبعدين ادتله، لدرجة إنه غلط في الكلام، هو ده الوعي الموجود في البلد كلها".