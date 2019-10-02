جيجي حديد تدفعُ فتاةً عن المنصّة بعد اقتحامها عرض أزياء "شانيل".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اقتحمت فتاةٌ المسرحَ خلال عرض أزياء "شانيل" في أسبوع الموضة بباريس بشكل مفاجئ، واضطرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد إلى التصرف لاحتواء الموقف، بعد أن تسلّلت الفتاة أثناء عرض أزياء أسبوع الموضة لربيع وصيف 2020.

وقامت عارضة الأزياء، البالغة من العمر 24 عامًا بالتوجه للمنصة ودفع الفتاة المعروفة باسم ماري بينولييل أو ماري سينفيلتر، من على المسرح، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ورافقت جيجي ماري التي كانت تحاول أن تندمج مع عارضات الأزياء وقطعت طريقهن وحاولت السير مثلهن.

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وكانت الفتاة ترتدي بدلة باللونين الأبيض والأسود مع قبعة وحقيبة سوداء، وتبيّن فيما بعد أنها ممثلة كوميدية على "يوتيوب" ولديها 194000 متابع على "إنستغرام"، وتصف ماري نفسها بأنها "متسللة" و "مبتزة".

وبعد السير على طول المنصة وسط العارضات، قادتها جيجي في الاتجاه المعاكس، في محاولة لنقلها بعيدًا عن المسرح.

ابتسمت ماري في البداية، ثم حاولت صد جيجي أثناء دفعها بعيدًا، وشوهد الأمن أيضًا يهرول إلى المسرح لمساعدة جيجي، لكنه فشل في الوصول إلى هناك في الوقت المناسب.