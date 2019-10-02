البرتغال الأقل في معدل وفيات الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

ذكرت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن البرتغال نجحت في أن تكون واحدة من بين الدول التي بها أدنى معدلات الوفيات في العالم للأطفال دون سن الخامسة، بثلاثة وفيات لكل ألف مولود حي في عام 2017، انخفاضًا من 12 طفلا في عام 1990.

وأشار التقرير إلى أن هذا يضع البرتغال ضمن 30 دولة في جميع أنحاء العالم لديها أقل معدل وفيات بين الأطفال في هذه الفئة العمرية من بين 172 دولة خضعت للدراسة.

وأشارت صحيفة "بورتوجال نيوز" البرتغالية على الإنترنت أن هذه البيانات وردت في تقرير مشترك عن "مستويات واتجاهات وفيات الأطفال"، وجاءت اليابان وأيسلندا من بين الدول التي بها أقل معدل وفيات "5 بين كل ألف مولود حي"، في حين جاءت ليبيريا ضمن قائمة الدول التي بها أعلى معدلات الوفيات بين الأطفال دون الخامسة "174 بين كل ألف مولود حي".

ويقاس معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة "خلال 28 يومًا من الولادة".