لإنقاذه من الانقراض.. سحب بويضة آخر أنثى لحيوان وحيد القرن السومطري

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

ذكرت وسائل إعلام محلية ماليزية اليوم الثلاثاء، أنه قد تم بنجاح الحصول على بويضة، من آخر أنثى حية من حيوان وحيد القرن السومطري في ماليزيا، في محاولة أخيرة لإنقاذ هذا النوع من الانقراض.

ويأمل العلماء في تخصيب البويضة بواسطة عملية التلقيح الصناعي "آي. في. إف" بحيوان منوي تم استخراجه من "تام"، وهو آخر ذكر من حيوان وحيد القرن السومطري، والذي نفق في مايو الماضي إثر إصابته بفشل كلوي.

وقد تمت عملية سحب البويضة أمس الاثنين، في "محمية تابين للحياة البرية"، الواقعة في إقليم بورنيو بشمال شرق ماليزيا، على أيدي خبراء من معهد "لايبنيز" لأبحاث الحيوانات والحياة البرية، في ألمانيا.

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ويشار إلى أن أنثى وحيد القرن التي تم سحب البويضة منها، ويطلق عليها اسم "إيمان"، لم تعد قادرة على الحمل بسبب وجود ورم في رحمها. لذلك، سيتعين على الخبراء في ماليزيا الاعتماد على واحدة من الاناث السومطرية الموجودة في إندونيسيا والموضوعة قيد الأسر، لتكون أم بديلة من خلال عملية التلقيح الصناعي.

ويُعتبر وحيد القرن السومطري من الأنواع المهددة بشدة بالانقراض، بسبب الصيد الجائر للحصول على قرونه المستخدمة في الطب التقليدي، والتعدي غير القانوني على موائل وحيد القرن الرئيسية، بحسب الصندوق العالمي للطبيعة.

كما يعني تراجع تعداد وحيد القرن السومطري أن وحيد القرن يظل معزولا بدرجة كبيرة مما يحعل عثوره على شريك من أجل التكاثر،بات أمرا نادرا.