تفاصيل أول متجر إلكتروني لبيع منتجات ذوي الإعاقة

معاناة كبيرة كانت تقع على عاتق ذوي الإعاقة في عرض المنتجات التي كانوا يشغلونها بأيديهم حتى أعلن يوسف شعبان خريج أول دفعة من البرنامج الرئاسي للتنفيذيين عن أول متجر إلكتروني يستطيع من خلاله "أصحاب الهمم" عرض منتجاتهم من المنزل مباشرة على المستهلكين.

بالرغم من أن المتجر جاء ليخدم كل أطياف المجتمع، إلا أن النسبة الأكبر للمشاركة كانت من بين السيدات اللاتي حرصن على التواصل لعرض منتجاتهن، حسب الدكتور يوسف شعبان.

المتجر الذي يحمل اسم "4sa" وهو اختصار لـ for spiceal ability، يمكن للأشخاص التسجيل عليه كبائعين أو مشتريين وأنه في حال كان الشخص بائع يتطلب منه تسجيل البيانات كاملة بالإضافة إلى إثبات أن الشخص من أصحاب الإعاقات :"حاليا شغالين في التجريب ومن المفترض ننطلق الخميس أو الإثنين وتلقينا الكثير من المشغولات لعرضها".

وقال شعبان: "بخلاف عرض الشغل عندنا جزء إسمه ساعدني، موفرين متطوعين في 27 محافظة وكمان فيه فيديوهات بتعلم إزاي تعمل منتج بسعر 50 جنيه وتبيعه وكمان بنقدم دورات تدريبية للمبتدئين".

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أما عن الشحن، فيقول إنه تم التعاقد مع "أرامكس" لتوصيل الطلبات للعملاء وأن هناك طريقة أخرى وهي أن يذهب المشتري إلى البائع في منزله لسراء المنتج.

محاولة دعم أصحاب الإعاقات والترويج للمنتجات اليدوية المصرية هو الهدف الذي تحرك من أجله "يوسف" حيث أن الفكرة بأكملها مجهود شخصي وينفق عليها من أمواله الخاصة: "أنا مبسوط إن أنا عملت أكتر حاجة كويسة حتى لو مش هكسب من وراها".

كذلك صعوبة نقل المنتجات إلى المعارض والتكلفة العالية التي يتحملها أصحاب الإعاقات، كانت أحد أهم الأسباب التي دفعت "يوسف" لتبني فكرة أول متجر للمنتجات اليدوية لهم.