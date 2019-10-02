الالتهاب الرئوي.. الأسباب والعلاج

يعد الالتهاب الرئوي، واحد من الأمراض الناتجة عن تلوث الرئتين، أو الإصابة ببعض الفيروسات، والذي يستمر من أسبوعين حتى ثلاثة، إلا أن الأمر قد يتضاعف بالنسبة لكبار السن، أو الأطفال الذين يعانون من أمراض أخرى. ويرصد "هن" أعراض وأسباب الإصابة، وفقًا لما ذكره "webmd". أعراض الالتهاب الرئوي السعال المصحوب بخروج البلغم، أو المخاط من الرئتين. نزول بلغم أخضر اللون أو مخلوط بالدم. الحمى. صعوبة في التنفس. القشعريرة. آلام في الصدر سرعة دقات القلب. الشعور بالتعب. الغثيان والقيء. Advertisements قد يصاب كُبار السن بالبلبلة والهلوسة. أسباب الالتهاب الرئوي الإصابة بالميكروبات التي تعرف باسم جرثومة "Bacterium". تعرض الرئتين للفيروسات. بعض الأمراض المُزمنة التي تؤدي للالتهاب الرئوي مثل: الربو أمراض القلب السرطان مرض السكري علاج الالتهاب الرئوي لابد من تناول جرعة المضادات الحيوية كاملة، بحسب وصف الطبيب. إذا لم يتم الشفاء، قد يحتاج الأمر للانتقال للمستشفى للملاحظة والرعاية الطبية، مع الالتزام بجرعات المضاد الحيوي كاملة.

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