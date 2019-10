بعد نفي شائعات انفصالهما.. أول صورة لـ أحمد الفيشاوي وندى الكامل

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورة تجمعه بزوجته في أحد الأماكن، حيث ظهر الفيشاوي محتضنًا زوجته ندى الكامل في الصورة، وذلك تزامنا مع الشائعات التي ترددت عن خلافات شخصية بينهما، وذلك على صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام".

وعلق "الفيشاوي"، على الصورة قائلًا: "My wifey came with me to the edit labratory".

وغادر أحمد الفيشاوي مهرجان الجونة قبل نهايته، فخرجت الشائعات عن خلافات نشبت بينه ‏وزوجته، الأمر الذي نفاه أكثر من مرة، مؤكدا أن سبب مغادرته هو استكمال تصوير دوره في فيلم "عقدة الخواجة".

ونفي أحمد الفيشاوي حينها شائعة انفصاله عن زوجته: "الناس فهمت غلط" وقال في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "إن السبب في اعتقاد البعض انفصاله عن زوجته، هو وقوع مشادة كلامية بصوت عالي داخل غرفتهما، متابعا: "حصل سوء تفاهم، والناس فهمت غلط، والحمد لله كل تمام".

Advertisements

لماذا غادر أحمد الفيشاوي مهرجان الجونة السينمائي؟

وعبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أوضح "الفيشاوي" سبب مغادرة المهرجان، قائلا: "شكرًا الجونة السينمائي على هذه الخبرة الشيقة، أنا عدت إلى القاهرة لاستكمال تصوير أحد أعمالي"، مرفقا صورا جمعته بزوجته ورجل الأعمال نجيب ساويرس.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يتداول فيها شائعة انفصال أحمد الفيشاوي وزوجته، ففي مارس الماضي، نشر حساب يحمل اسم "ندى الكامل"، أنها غير سعيدة في حياتها الزوجية، وترغب في الانفصال.

ونفى "الفيشاوي" حينها ما تردد بشأن انفصاله عن زوجته، قائلا لـ"الوطن"، إن كل هذه الأنباء المتداولة عن تطليقه لزوجته غير صحيحة تماما".

وكان الفنان أحمد الفيشاوي، أعلن زواجه من ندى الكامل، عبر حسابه على إنستجرام، يوليو 2018، دون إقامة حفل زفاف.

واحتفل الثنائي مؤخرا بزفافهما في الغردقة، برفقة عدد من أصدقائه وبعض الفنانين من بينهم باسم سمرة وبوسي شلبي، على هامش فعاليات الدورة الثانية لـ"الجونة السينمائي".