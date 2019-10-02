طريقة عمل بانية طري

حضري لأولادك البانيه الطري على طاولة الطعام، حتى يسهل مضغه وتناوله، وقدميه لهم مع البطاطس المقرمشة والمقبلات. مكونات البانيه الطري كيلو بانية ملح فلفل أسود بهارات بصلة مفرومة بيضة مخفوقة Advertisements بقسماط مطحون زبادي زيت للتحمير طريقة عمل بانيه طري قومي بتقطيع البانيه بسمك متوسط، حتى لا يتعرض للاحتراق. تبلي البانيه بالزبادي مع البصل المفروم والبهارات، والملح والفلفل جيدًا. اتركيه 4 ساعات في الثلاجة. اغمريه بالبيض المخفوق، ثم البقسماط، ثم اقليه بالزيت.

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