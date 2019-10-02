متلازمة تشقق الشفاه.. علاجها وأسبابها

"أنا أعاني من تقطيع بالشفايف"، "شفايفي بتتقطع وبتنزل دم".. كانت تلك من بعض الأسئلة التي تطرحها الفتيات على المجموعات الخاصة بهن على صفحات التواصل الاجتماعي، متسائلات عن الأسباب وكيفية علاج ذلك للحصول على شفاه صحية.

وتقدم "هُن" في التقرير التالي كل ما يخص متلازمة تشقق "تقطيع" الشفايف، حسب الموقع الطبي "Medically".

أعراض تشقق الشفاه:

ظهور قشور على الشفاه

حدوث جفاف عام

وجود فتحات في الشفاه

حدوث تورم مصاحب بنزيف

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أسباب تشقق الشفاه

- الجفاف وسوء التغذية

لا يعلم الكثير أن الجفاف من الأسباب الرئيسية لحدوث تشقق لمنطقة الشفاه، حيث أن شرب المياه قد يعيد للشفاه نضارتها من جديد بالإضافة للعوامل الطبيعية بعد استشارة الطبيب.

- تناول بعض الأدوية:

هناك عدد من الأدوية في حال تناولها يحدث جفاف وتشقق لمنطقة الشفاه ومنها مكملات فيتامين أ، والريتينويدات، مثل الريتين أ، والليثيوم المستخدم في علاج مرض ثنائي القطب، وأخيرًا العلاجات الكيميائية.

علاج تشقق الشفاه

عدم قشر الجلد الميت عن الشفاه باستخدام اليد، فهذا يبطئ عملية الشفاء وقد يسبب نزيف.

تجنب تقشير الشفاه، بل القيام بتطبيق كميات مناسبة من مرطب الشفاه بدلاً من ذلك.

الابتعاد عن أية مواد قد تتسبب في تشقق الشفاه أو تحسسها.

من الممكن تقشير الشفاه في بعض الحالات ولكن بلطف شديد وبمكونات طبيعية، مثل السكر.

قم بتطبيق مرطب شفاه مناسب يحتوي على جل البتروليوم أو على زيت جوز الهند أو زبدة الكاكاو على الشفاه وبسخاء قبل النوم.