طريقة عمل الكالوجام

يفضل العديد من الأشخاص تناول حلوى الكالوجام، نظرًا لمذاقها الشهي، وتبحث العديد من الأمهات وربات المنازل في ابتكار طرق مختلفة بين الحين والآخر لعملها. وإليك طريقة عمل حلوى الكالوجام، على طريقة الشيف سالي فؤاد. المقادير مزيج الجبن نصف كوب حليب بودرة 2 ملعقة كبيرة سميد نقطتين لون طعام أحمر زيت للقلي 2 كوب سكر Advertisements كوب ماء ملعقة صغيرة عصير ليمون مكسرات مشكلة طريقة تحضير كالوجام - تشكل أصابع متوسطة الحجم - تقلى في زيت غزير ساخن حتى تصبح ذهبية اللون - تغمر وحدات الكالوجام الساخنة في الشربات البارد - ترفع من الشربات وتزين بالمكسرات وتقدم - يوضع الماء مع السكر وعصير الليمون على النار حتى يذوب السكر والوصول للقوام المطلوب

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