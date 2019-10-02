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قّدم الشيف الشربيني، طريقة عمل طاجن السمك بالبشاميل، وذلك خلال برنامج "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"،
طاجن السمك بالبشاميل من الوجبات الرئيسية التي يمكن تحضيرها لوجبة الغداء.
مقادير عمل طاجن سمك بالبشاميل
سمك فيليه
كرات
بصل
ثوم
كريمة لباني
دقيق
لبن
كزبرة خضراء
فلفل ألوان
جبنة موتزريلا
زبدة
كمون
عصير ليمون
ملح
فلفل أسود
زعتر
روزماري
طريقة عمل طاجن سمك بالبشاميل
تدهن صينية الفرن بالزبدة ويرش عليها قليل من الزعتر الطازج والروزماري.
يفرم البصل مع الثوم والكرات ويرش في الصينية ويضاف ملح وفلفل.
تقطيع الفلفل الألوان شرائح والبصل أيضًا.
في طاسة على النار توضع قليل من الزبدة مع ثوم مفروم والبصل الشرائح ويقلب الخليط على النار ثم تضاف إليه شرائح الفلفل الألوان والكرات.
يوضع الخليط بعد أن يذبل قليلا في طاجن وعليه قطع السمك الفيليه.
يصفى الصوص لاستخدامه في البشاميل.
لعمل البشاميل توضع زبدة على النار مع دقيق وتقلب قليلا ثم يضاف اللبن والصوص المصفى ونستمر في التقليب حتى نحصل على السُمك المناسب.
توضع البشاميل على الطاجن وترش عليها الجبنة الموتزاريلا ثم تدخل فرن ساخن حتى تأخذ لون ذهبي ثم تقدم.
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