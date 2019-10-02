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"المكمورة" من الأطعمة التي يفضلها الكثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.
قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل المكمورة، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"
المقادير المكمورة
باذنجان
كوسة
طماطم
بطاطس
بصل
ماء
ثوم
زيت
ملح
جزر
فلفل أسود
طريقة تحضير المكمورة
- تقطيع البصل والباذنجان والكوسة والطماطم والبطاطس والجزر إلى شرائح، ثم وضعهم فى طاجن.
- إضافة الطماطم والثوم على الخليط.
- إضافة الملح والفلفل الأسود والماء إلى الطاجن.
- تغطية الطاجن ثم وضعه في الفرن حتى ينضج.
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