الامارات | «كنوز الفرعون الذهبي» من باريس إلى لندن

شكرا لقرائتكم خبر عن «كنوز الفرعون الذهبي» من باريس إلى لندن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور مصطفى وزيري، إن معرض كنوز الفرعون الذهبى، الملك توت عنخ آمون، الذي اختتم بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد أن استقبل مليوناً و400 ألف زائر، سينتقل إلى العاصمة البريطانية لندن.

وأضاف أن المعرض سيفتتح للزوار بالعاصمة البريطانية لندن، في نوفمبر المقبل، الذي يوافق مرور 97 عاماً على اكتشاف البريطاني هوارد كارتر، مقبرة الفرعون الذهبي وكنوزه بمنطقة وادي الملوك غرب مدينة الأقصر في الرابع من نوفمبر عام 1922.

وأشار وزيري إلى أن المعرض يضم 150 قطعة أثرية من مقتنيات الملك الشاب، من بينها عدد من تماثيل الاوشابتي المذهب، والصناديق الخشبية، والأواني الكانوبية، وتمثال الكا الخشبي المذهب، وأوان من الألباستر.

وتعد لندن المحطة الثالثة من محطات معرض «توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبى»، بعد أن كانت المحطة الأولى للمعرض مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية، فيما كانت باريس المحطة الثانية، ضمن جولة لبعض مقتنيات كنوز توت عنخ آمون، في عدد من بلدان العالم.