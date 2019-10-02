شكرا لقرائتكم خبر عن الزيُّ الوطني الإماراتي في الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مركز محمد بن راشد للفضاء، على صفحته الرسمية في «تويتر»، صورتين لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، بالزي الوطني الإماراتي على متن محطة الفضاء الدولية، برفقة رواد الفضاء الموجودين حالياً في المحطة. ونشر مركز محمد بن راشد للفضاء، نقلاً عن المنصوري، قوله: «رسالتي الأخيرة للجمهور هي أن على كل فرد منا أن يضع أمامه هدفاً محدداً ويسعى لتحقيقه، وعلى كل واحد فينا التمتع بروح التحدي والمبادرة، كما علّمنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الزيُّ الوطني الإماراتي في الفضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.