الامارات | تجارب ترفيهية بنكهة صينية في «دبي مول»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بسلسلة من الفعاليات والتجارب الترفيهية التي تتزامن مع عطلة «الأسبوع الذهبي» الصينية، يحتفل «دبي مول» باليوم الوطني الـ70 لجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة بين الأول والسابع من أكتوبر الجاري. وتزينت قاعة السوق وقاعة الشلال بالديكورات ومجسمات الـ«باغودا»، التي تعكس الثقافة الصينية الأصيلة، في الوقت الذي تتاح فيه لزوار «دبي مول» فرصة الفوز بقطع فنية تحمل الطابع الصيني. وسيكون الزوار على موعد مع عروض موسيقية تقليدية، يقدمها عازفو آلات صينية، تحت مجسمات الـ«باغودا». وسيؤدي فنانون صينيون جاؤوا إلى دبي خصيصاً لهذه المناسبة بإبداع قطعاً فنية للضيوف. وللاحتفاظ بأروع الذكريات عن احتفالات الأسبوع الذهبي، سيخصص كشك للتصوير في «قاعة الشلال». أما في «قاعة السوق»، فيمكن للزوار المشاركة في مسابقات ألعاب الشطرنج الصيني والماهجونغ، للفوز بجوائز مميزة من «دبي مول». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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