الامارات | «اتحاد الكتّاب»: الإمارات منفتحة على ثقافات العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الكتّاب»: الإمارات منفتحة على ثقافات العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد اتحاد كتاب وأدباء الإمارات أن محور الترجمة يأتي ضمن المحاور الأساسية لاهتماماته، لما للترجمة من دور بارز في نقل الثقافة بين الشعوب، وتحديداً الأدب، مهنئاً في اليوم العالمي للترجمة، الذي يصادف 30 سبتمبر، المترجمين والعاملين في هذا الحقل. وأضاف الاتحاد أن فعاليات الموسم الثقافي لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات تعمل على تعزيز حضور المترجمين من خلال عقد جلسات نقاشية تدور حول قضايا الترجمة ومناقشة الكتب المترجمة، وعرض تجارب المؤسسات المعنية والأفراد.

وأشاد الاتحاد بجهود مشروع كلمة التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومبادرة الترجمة لمؤسسة محمد بن راشد، ومبادرة هيئة الشارقة للكتاب لترجمة كتب المؤلفين الإماراتيين إلى لغات مختلفة، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الفخري للاتحاد.

Advertisements

وقالت عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسة الهيئة الإدارية - فرع دبي، الشاعرة شيخة عبدالله المطيري، إن الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والمشروعات الكفيلة بإثراء المكتبة العربية بأفضل ما قدّمه الفكرُ العالمي من أعمال، عبر ترجمتها إلى «العربية»، إضافة إلى إبراز الوجه الحضاري للأمة العربية، عبر ترجمة أعمالها النفيسة من كتب ومخطوطات وفهارس إلى اللغات الأجنبية.

وأوضحت أن من هذه المبادرات والمشروعات التي أطلقتها دولة الإمارات «كلمة»، الذي انطلق في عام 2007 لإحياء حركة الترجمة في العالم العربي، ووقع المشروع اتفاقيات جديدة مع عدد من دور النشر العالمية، ومنها الروسية، ومع عدد من مترجمي اللغة الروسية. وأضافت أنه في عام 2013 بدأت الإمارات باستضافة مؤتمر أبوظبي الدولي للترجمة، الذي يهدف إلى تأكيد أهمية الدور الذي تلعبه الترجمة في بناء الجسور بين الحضارات والشعوب، وبناء قدرات المترجمين الشباب، ورفد الجيل الصاعد لاستكمال مسيرة نقل الثقافات والعلوم والآداب من وإلى العربية.

وتابعت المطيري: «بغية النهوض بالعمل الثقافي العربي، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في سبتمبر 2017، مشروع تحدي الترجمة، الذي يعد أحد أبرز مبادرات الترجمة التي تهدف إلى توفير محتوى تعليمي شامل ومتكامل في مجالي العلوم والرياضيات. وشهد المشروع تعريف أكثر من 11 مليون كلمة في مواد الفيزياء والكيمياء والرياضيات والعلوم والأحياء في عام واحد. وجرى إخراجها في 5000 فيديو تعليمي».