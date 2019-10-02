الامارات | بدور القاسمي: حركة النشر العربية تمتلك فرصة ذهبية للنهوض

شكرا لقرائتكم خبر عن بدور القاسمي: حركة النشر العربية تمتلك فرصة ذهبية للنهوض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، إن حركة النشر العربية لا تختلف في التحديات التي تواجهها عن غيرها من قطاعات النشر في العالم أجمع، إلا أن ما يميزها أنها تمتلك فرصة ذهبية لتطوير هذه الصناعة وتعزيزها والارتقاء بجهود الكاتب وذائقة القارئ.

جاء ذلك في كلمة لها خلال افتتاح ثاني أيام المؤتمر الإقليمي للاتحاد الدولي للناشرين، الذي نظمه الاتحاد الدولي للناشرين، بالتعاون مع اتحاد الناشرين الأردنيين، والذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على هامش معرض عمّان الدولي للكتاب الـ19، خلال اليومين الماضيين.

وأضافت الشيخة بدور القاسمي: «لا يمكننا أن ننكر وجود تحديات خاصة بمنطقتنا، فلدينا ضعف في قنوات التوزيع، ونقص في أعداد المحررين والوكلاء الأدبيين المحترفين العرب، ناهيك عن صعوبات التمويل، وتحديات كبيرة في تطبيق حرية النشر ومبادئ حقوق الملكية الفكرية في بعض الأسواق العربية، إلى جانب التباطؤ في استخدام بعض الناشرين للوسائط الرقمية للنشر وصناعة المحتوى وغيرها، كل هذه التحديات خطوة أولية وصحيحة لوضع النقاط على الحروف، وتحديد المسار الصحيح للنهوض بقطاع النشر». وتابعت: «يناقش المؤتمر كل تلك التحديات بصراحة وشفافية، وهي خطوة أولية مهمة لوضع لتحديد للمسار، ويجب أن نتذكر الشارقة التي اختارتها (اليونسكو) لتكون عاصمة عالمية للكتاب لهذا العام، فهذا الاختيار ليس تتويجاً للشارقة فحسب، بل هي تحية احترام لجهود صناعة المعرفة في العالم العربي كله». وأكملت نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين: «صناعة النشر في العالم العربي يجب ألا ترجع إلى الوراء، فنحن نقف على خط فارق بين الماضي والمستقبل، فثورة الذكاء الاصطناعي حوّلت طريقة التعلم والقراءة ونشر المعرفة بصورة جذرية، ولا يمكننا أن نتنبأ بطريقة القراءة والتعلم في المستقبل القريب، ولكننا يجب أن نستبق الأحداث ونقرأ المعطيات بشكل صحيح، فهناك جيل صاعد يعتبر الآلة الرقمية جزءاً لا يتجزأ من شخصيته، فلا يمكننا أن نفرض عليه أي شيء، بل هو من يفرض علينا التغيير والتطوير». ودعت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي جميع الناشرين العرب إلى التفاعل أكثر مع الاتحاد الدولي للناشرين، والانضمام للجان الفنية المختلفة، وحضور الورش التدريبية التي تقام على هامش معارض الكتاب في العالم، للاستفادة من الخبرات العالمية، وتبادل الأفكار، وفتح أسواق جديدة لكتبهم، موضحة أن العالم يتغير، والقارئ العالمي يتغير، ويطلب محتوى من مختلف مناطق العالم، وهذه فرصة كبيرة أمام الناشرين العرب.

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وناقش المؤتمر السبل المتاحة أمام الناشرين للارتقاء بمسيرة النهضة الثقافية والاجتماعية الشاملة في الوطن العربي، واستعراض أبرز المحاور التي تلعب دوراً فاعلاً في الارتقاء بواقع النشر، وتسهيل وصول المعرفة للقراء عبر سلسلة من الجلسات النقاشية التي تبحث في مجالات التكنولوجيا الحديثة ودورها المعرفي، وقضايا النشر والتعليم ومحو الأمية، ودمج مصادر التعليم الرقمي في المناهج الدراسية في العالم العربي، إلى جانب قضايا مختلفة.

إعداد أجيال مبدعة

بحثت جلسات المؤتمر أهمية إعداد أجيال مبدعة من كتّاب وفنانين وناشرين، وطرح الرؤى والتصورات الواعدة التي تصب في مصلحة الارتقاء بمعارف الإنسان، والدور الذي تلعبه المكتبات في النهضة الثقافية للمجتمعات والتحديات التي تفرضها تقنيات العصر عليها، كما تطرقت إلى الحديث عن آلية إيصال المحتويات المعرفية باللغة العربية والناشرين إلى العالمية، ومناقشة الواقع التكنولوجي وما يمتلكه من تطورات تنعكس بدورها على حريّة النشر والتعبير، والحديث عن حاجة الوطن العربي لوضع سياسات واستراتيجيات موحدة.

لدينا ضعف في قنوات التوزيع ونقص في أعداد المحررين والوكلاء الأدبيين المحترفين وصعوبات تمويل.