الامارات | مغنية الأوبرا جيسي نورمان ترحل عن 74 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن مغنية الأوبرا جيسي نورمان ترحل عن 74 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت مغنية الأوبرا الأميركية الشهيرة، جيسي نورمان، عن عمر ناهز 74 عاماً، حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» وإذاعة «إن بي آر» أول من أمس.

وأكدت دار أوبرا متروبوليتان في نيويورك خبر وفاة نورمان، لوكالة الأنباء الألمانية.

وتردد أن سبب الوفاة ناجم عن مضاعفات إصابة في الحبل الشوكي تعود لعام 2015. وفازت نورمان خلال مشوارها الفني بأربع جوائز غرامي، وحصلت أيضاً على وسام «ناشيونال ميدال أوف آرتس». وكانت نورمان واحدة من أوائل الأميركيين من أصل إفريقي الذين اقتحموا عالم الأوبرا، وأصبحت معروفة بعروضها لأعمال ريتشارد فاغنر.