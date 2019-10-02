الامارات | 200 إصدار في أكاديمية الشعر بمعرض العين

شكرا لقرائتكم خبر عن 200 إصدار في أكاديمية الشعر بمعرض العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بجناح في معرض العين للكتاب في دورته الـ11 التي انطلقت في 24 سبتمبر الماضي، وتختتم غداً في مركز العين للمؤتمرات.

وتعرض الأكاديمية في جناحها نحو 200 إصدار متخصص في الشعر (النبطي والفصيح)، تتنوع بين الأعمال التوثيقية والدراسات النقدية والبحوث والتحليل، من بينها عدد من الإصدارات الجديدة التي صدرت خلال هذا العام، وهي: «الموسوعة العلمية للشعر النبطي» في سبعة أجزاء للدكتور غسان الحسن، و«سيمائية الشعرية في القصيدة النبطية عند ناصر العويس» لسلطان العميمي، و«شاعر وقصيدة» جزآن للأديب خليل عيلبوني، و«المتغيّر في الرؤية الشعرية الإماراتية» لعائشة علي القيزي الفلاسي، وديوان «يا حائط المحكى» للشاعرة أسماء الحمادي، وديوان «أحبك يا وطن» للشاعر فاطمة الهاشمي، وديوان «سلاسة قصب» للشاعر منصور الفهيد، وديوان «حالة شعر» للشاعر نواف التركي، وديوان «محمد سعيد الزعابي» للباحثين سيف حمد الشامسي وحميد عبدالله الرئيسي.

من جهته، أكد مدير أكاديمية الشعر بأبوظبي، سلطان العميمي، أن مشاركة الأكاديمية في هذه التظاهرة الثقافية السنوية تهدف إلى الوصول إلى القارئ المحلي المختص وغير المختص بكل اهتماماتهم وتطلعاتهم، سعياً منها للتعريف بالتجارب الشعرية التي عملت على توثيقها ودراستها بشكل علمي وأكاديمي.

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وقال: «لقد سعينا إلى التنوع في إصداراتنا الأخيرة، وراعينا أن يكون للثقافة المحلية حضورها، انطلاقاً من إيماننا بأنها تشكل جزءاً مهماً في مكونات الهوية المحلية، كما حرصنا على حضور التجارب العربية في عالمي الشعر والدراسات».

يشار إلى أن أكاديمية الشعر تشارك في سنوياً في عدد من معارض الكتب الدولية في الإمارات، وتعمل إدارتها حالياً على توسيع نطاق مشاركاتها قريباً لتشمل معارض الكتب الدولية في العالم العربي.

سلطان العميمي:

«سعينا إلى التنوع في إصداراتنا الأخيرة، وراعينا أن يكون للثقافة المحلية حضورها».