6 وجبات مدرسية مناسبة للأطفال مرضى السكري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان الصباغ: يعاني بعض الأطفال من الإصابة بمرض السكري سواء النوع الأول أو الثاني، وتختلف الأسباب، ما بين وراثية ومناعية بالإضافة إلى نمط الحياة الخاطئ، ولذلك يحتاج الطفل إلى تناول جرعات الإنسولين، لضبط السكر في الدم، فما الأطعمة المناسبة لأطفال السكري في المدارس؟ لقراءة المزيد عن: 6 وجبات مدرسية مناسبة للأطفال مرضى السكري.. اضغط هنــــا.

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