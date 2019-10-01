في عيد ميلاد بهاء سلطان.. تزوج في عمر الـ41 ولقب بـ"أبو البنات"

يحتفل الفنان بهاء سلطان اليوم 1 أكتوبر بعيد ميلاده الـ 47، يتميز "سلطان" بصوته العذب، واختيار أغانيه بعناية وحرص، ليجمع بين الحب والشجن، وبات له قاعدة شعبية عريضة بين الجماهير.

ولد "سلطان" لأب مصري وأم بحرينية، وكانت أولى انطلاقاته في عام 1998، حين غنى "احلف" من كلمات مصطفى كامل، لتنال رضا الجماهير، لتبدأ شهرته في عالم الغناء، ويواصل طرح الألبومات الغنائية، ويصبح واحدا من أشهر المطربين الذي عرفوا بـ"اللون الحزين والشعبي" بحلول عام 2002، بعد طرح ألبوم "يا ترى".

بهاء سلطان: نفسي أرجع أغني زي زمان

وعلى الرغم من محاولات "بهاء" لإبعاد حياته الشخصية، عن منصات الإعلام، إلا أنه تصدر العديد من محركات البحث يوم زفافه منذ 6 سنوات، وإنجابه أيضًا في 2015، خاصة إنه تزوج في سن مُتقدم من عمره، بشكل مفاجئ لمتابعيه.

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زواج بهاء سلطان

كان لزواج "سلطان" في 2013، العديد من التساؤلات والجدل حوله، حيث قرر الزواج من فتاة تُدعى "جيرمين مجدي" تصغره بـ 15 عاما.

وتزوج في عُمر الـ 41، في حين كانت زوجته 26 عامًا، ولم يقدم الفنان حينها على إقامة حفل زفاف ضخمًا، مكتفيًا بعقد القران بإحدى المساجد الكُبرى، وحفل بسيط، وسط حضور عدد قليل من زملائه بالوسط الفني.

كما حرص أن تكون الزيجة مفاجأة لجمهوره، حتى إنها كانت بعيدة عن أعين الإعلام.

صورة أثناء ولادة زوجته

وفي يناير 2015، بات الفنان بهاء سلطان، حديث "السوشيال ميديا" بعدما تداولت له صورة من داخل غرفة العمليات، وهو يرافق زوجته في أكثر لحظاتها ضعفًا وألمًا.

ليظهر الفنان مرتديًا سكراب طبي، مع الكمامة، وهو يحمل طفلتيه التوأم حينها "كاندي وكادي"، ليلقب بـ"أبو البنات".