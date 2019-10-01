"إسلام" تطلب الخلع: جوزي سافر وأهله سرقوا دهبي وطردوني

"أخت زوجي الصغيرة سرقتني وخدت دهبي والفلوس اللي معاه، وأدتهم لخطيبها يخلص بيهم باقي متطلبات فرحهم، وأما تكلمت، حماتي إتهمتني في شرفي وجوزي صدق واتصل بيا قالي متقعديش في شقتي وسبني بأقذر الألفاظ".. بهذه الكلمات بدأت "إسلام" صاحبة الـ 31 عاما حديثها أمام محكمة الأسرة بمدينة سمنود محافظة الغربية، بعد أن رفعت دعوى خلع ضد زوجها حملت رقم 711 لسنة 2019.

وقالت إسلام لـ"الوطن" إنها تزوجت منذ 7 سنوات وليس لديها أطفال وحاولت حماتها مرارا وتكرارا أن تجعل ابنها يتزوج مرة أخرى، وكثيرا ما كانت تختلق المشاكل من أجل طردها من شقتها: "جوزي مسافر برا وهما انتهزوا الفرصة وعملوا عملتهم، واتصلوا بجوزي قالوا له إني خارجة مع واحد وقعدت برا البيت كتير وبنزل بالليل متأخر، وجوزي صدقهم وكلمني شتمني وسبني بأبشع الألفاظ، وطلعت حماتي الشقة طردتني وغيرت كالون الباب".

تتابع صاحبة الـ 31 عاما أن حماتها حررت محضرا في القسم لتثبت أنها خرجت من المنزل ومعها الذهب المدون في قائمة المنقولات الزوجية: "سرقوا مني دهب يعدي الـ 60 ألف جنيه، و17 ألف جنيه نقدية، ومن جبروتهم عملوا محضر في القسم يثبتوا إن أنا تركت منزل الزوجية ومعايا دهبي كله، وحماتي قالتلي أبقي وريني هتدخليها تاني إزاي".