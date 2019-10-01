بعد فيديو الـ"سكول ميك أب"..  مديرة مدرسة: لو سبناهم هييجوا المدرسة بمكياج كامل

كان لانتشار مقطع فيديو قدمته طالبة ثانوي في مدرسة خاصة، من حساب يُدعى "فريدة أكرم"، يوضح طرق استخدام الـ"سكول ميك أب" (مكياج المدرسة)، دو كبر في لفت أنظار أولياء الأمور، ومديري المدارس، اللاتي حاولن السيطرة على تلك "الظاهرة" قبل تفشيها بين الطالبات، وهو ما جعل بعضهم يقرر وضع لائحة ضوابط وتعليمات مشددة لتحذير الطالبات من وضع المكياج.

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هذا ما فعلته عبير الصياد، مديرة مدرسة حكومية، إعدادي وثانوي بنات، في مدينة العريش، حيث لاحظت أن هذه الظاهرة "السيئة" بحسب وصفها، منتشرة بين بعض الطالبات، مما جعلها تقوم يوميا بتفتيش حقائب الطالبات للتأكد من خلوِّها من أي مساحيق تجميل، قائلة: "بنات اليومين دول لو سبناهم هييجوا المدرسة بمكياج كامل، عايزين يكبروا قبل أوانهم عكس طالبات زمان اللي كانوا يا دوب يغسلوا وشهم وينزلوا".

وأضافت لـ"الوطن": "أكتر حاجة بتخلينى أشمئز إن البنات تعمل حواجبها، بحس إنها عندها 40 سنة، وبتفقد شكلها كأنثى رقيقة في السن ده".

فيما قررت سارة سامي، أخصائية اجتماعية بمدرسة خاصة، التصدي للظاهرة بالتنبيه على الطالبات والمرور على الفصول صباحا، وأثناء اليوم الدراسي، لضبط المخالفات: "أي مخالفة ببلغ ولي الأمر، لأن بعض البنات بتحط ميك أب بعد ما تنزل من البيت"، مؤكدة أنها تسعى إلى إقناع البنات بأنهن في هذه السن لسن مضطرات لاستخدام مساحيق التجميل للحفاظ على بشرتهن نقية".