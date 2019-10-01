الطلاق أم الصبر؟.. "الإفتاء" توضح أفضل طرق التعامل مع الزوج الخائن

أجاب الشيخ عبد الله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال امرأة، حول "هل تكون المرأة الممتنعة عن زوجها لأنه يخونها آثمة؟ أم لا؟".

وقال العجمي، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار على فيس بوك: "عليها أن تواجهه صراحة بهذا الأمر، فإن استقام وتاب وأناب إلى الله، فلا تمتنع عنه".

واستطرد أمين الفتوى: "إذا أصر الزوج على خيانة زوجته، يجوز لها طلب الطلاق، وإن صبرت واحتسبت وواصلت نصحها له، هو أفضل، وعليها ألا تمتنع عنه، حتى لا تزيده فجورًا".