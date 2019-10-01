تعرف على بعض أنواع الحساسية غير المشهورة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "الصيدليات الحديثة" أن هناك أنواع من الحساسية غير مشهورة مثل الحساسية من الصوف والحساسية من اللحوم الحمراء.

وأوضحت المجلة الألمانية أن حساسية الصوف تسببها مادة اللانولين، والتي توجد أيضا في بعض المنتجات الطبية ومستحضرات التجميل. وتتمثل أعراض هذه الحساسية في الاحمرار والحكة والإكزيما بعد الاستخدام بحوالي 24 إلى 48 ساعة.

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وقد تؤدي اللحوم الحمراء لدى بعض الأشخاص إلى رد فعل تحسسي مثل احمرار الجلد وضيق التنفس والدوار والغثيان، وذلك بسبب ما يعرف بجزيء السكر "ألفا جال"، علما بأن أعراض هذه الحساسية تظهر بعد ساعات من تناول اللحوم. ويتم إجراء فحص دم خاص للتحقق من وجود الأجسام المضادة "ألفا جال" في الدم.

وينصح الأطباء مرضى الحساسية بالابتعاد عن المسببات قدر الإمكان، لكن عند التعرض لهذه المسببات فقد تساعد المستحضرات المحتوية على مضادات الهيستامين بفضل تأثيرها الملطف.

كما يمكن اللجوء إلى كريمات الكورتيزون أو اسبراي وأقراص بمواد فعالة مضادة للهيستامين. وإذا كانت الأعراض شديدة، فيمكن حينئذ أن يصف الطبيب المعالج طقم أدوية طوارئ.