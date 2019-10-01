ارتدي البلوفر ذو الرقبة العالية لإطلالة أكثر جاذبية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- يتخلى البلوفر ذو الرقبة العالية في خريف وشتاء 2019/2020 عن طابعه المتحفظ ويطل بوجه أكثر جاذبية ليمنح المرأة إطلالة عصرية تخطف الأنظار. وأوضح خبير الموضة الألماني جيرد مولر تومكينس أن البلوفر ذا الرقبة العالية يتخلى هذا الموسم عن الألوان الأحادية المحايدة كالبيج والكريمي والأسود، ليتحلى بالنقوش الجذابة كنقوش الزهور الحالمة ونقوش جلود الحيوانات الجريئة والتقليمات ذات الطابع الهندسي والنقوش المجردة ذات الطابع الفني. وأضاف تومكينس أن البلوفر ذا الرقبة العالية يعد قطعة أساسية لا غنى عنها فقي خزانة الثياب الشتوية بفضل تنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن ارتدائه تحت جاكت أو فستان، كما يمكن ارتدائه بشكل مستقل مع سروال جينز على سبيل المثال.

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