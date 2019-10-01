في عيد ميلاده الـ25.. كيف رد تريزيجيه على منتقدي تقبيله لقدم والدته؟

يحتفل اليوم، محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر المحترف بصفوف أستون فيلا الإنجليزي، بعيد ميلاده الخامس والعشرين، إذ ولد نجم الأهلي السابق في الأول من أكتوبر 1994.

ومؤخرًا، تصدر اللاعب محركات البحث على الإنترنت، عقب تداول البعض صورة له وهو يقبل قدم والدته في حفل زفافه، الأمر الذي تفاعل معه الرواد بشكل كبير.

وعلق تريزيجيه، على الأمر حينها، قائلًا: "الناس بتقولي إيه اللي أنت عملته ده وأنت واحد تمنه 15 مليون دولار فقولتلهم كل ده بلح".

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وأوضح خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه لا يدخل المنزل إلا ويقبل قدم والدته: "أمي دي مفيش مرة أدخل البيت غير لما أبوس رجلها".

ولفت إلى أن أصعب شيء واجهه بعد الاحتراف هو بعده عن والدته، مؤكدًا أنها انتقلت للإقامة معه في القاهرة وتركت إخوته في كفر الشيخ، متابعًا: "أمي دي أي حاجة أعملها لها مش هقدر أوفي حاجة من اللي عملتها".