بعد إعلان خطبتها في عمر الـ49.. كيف تسير حياة جينيفر لوبيز العائلية؟

وسط أولادها من زيجاتها السابقة، احتفلت النجمة العالمية جينيفر لوبيز صاحبة الـ49 عاما، بخطوبتها على لاعب البيسبول السابق أليكس رودريجيز.

ونشرت لوبيز صورا من الخطوبة عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام، معلقة عليها: "حفل الخطوبة اليوم الأكثر جمالا وأناقة"، وأخرى علقت عليها فقط بتاريخ الخطوبة 27-9-2019.

كان أليكس قد تقدم في شهر مارس الماضي، بطلب الزواج من صديقته جينيفر، حيث قدم لها خاتم الزواج على أحد الشواطئ في مشهد رومانسي.

وتعرضت جينيفر إلى الكثير من الانتقادات لارتباطها بـ "أليكس" وصلت للرفض التام كونه يخونها باستمرار وأنها الوحيدة التي لا تستطيع رؤية ذلك، حتى وصل الأمر لأن مقربون منها توسلوا إليها كي تخلي عنه قبل أن يكسر قلبها، إلا أن موقع "جوسيب كوب" نشر تقريرا ينفي فيه ما تم تداوله وأنها تعيش قصة حب قوية.

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وذكرت النجمة العالمية قبل أيام من قرارها حول الإنجاب من خطيبها مؤكدة أنها تسعى لذلك: "نحن حقا نشكل عائلة جميلة وأعتقد أن وجود المزيد من الأطفال سيكون أمرا مثيرا لنا جميعا ".

وقالت في نفس السياق لموقع "Extra" إنها تعتقد أن أبنائها سيحبون أن يكون لهم أخ أو أخت، فالطفلين يحبان وجود بنات أليكس "ناتاشا وإيلا " في حياتهما وهو ما يظهر أنهما على استعداد ليكون لديهما شقيقتان جديدتين.

وفي مطلع يونيو الماضي، حضرت جينيفر حفل تخرج ابنة خطيبها لاعب كرة البيسبول، التي تدعى ناتاشا وتبلغ من العمر 14 عاما برفقة طفليها التوأم أيمي وماكس، كما حضرت زوجته السابقة وهو ما يشير إلى أن الزوجين بينهما تفاهم كبير.

يذكر أن لوبيز قد تزوّجت قبل ذلك 3 مرات، أول زواج لها كان من أوجاني نوا واستمرّ لعامٍ واحدٍ فقط، أما الزواج الثاني فكان في العام 2001 من كريس جود، وقد استمر حتى 2003، فيما كان الزواج الثالث من مارك أنتوني الذي يعتبر هو الأطول في حياة لوبيز، إذ استمرّ من العام 2004 وحتى العام 2014. أما أليكس رودريجيز فكان متزوجاً بسينثيا سكرتيس بين العام 2002 و2008.

وتعيش ابنتا ألكسندر معه ومع لوبيز، وهما إيلا (10 سنوات) ونتاشا (14 عاماً). أما لوبيز فلديها توأم يبلغ من العمر 11 عاماً، وهما ماكسيميليان وإيمي، وهما من زوجها الثالث مارك أنتوني.