في عيد ميلاده.. مواقف جمعت تريزيجيه بزوجته: "بحبها من وأنا عندي 19 سنة"

"هي الوحيدة اللي حبتها".. كلمات ظلت مُعلقة في أذهان عاشقي محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر المحترف بصفوف أستون فيلا الإنجليزي، حينما تحدث اللاعب في إحدى لقاءاته التلفزيونية، عن نصفه الحلو "روان"، ليشيد به رواد مواقع التواصل الاجتماعي، باحثين عن قصة الحُب التي كُللت بالزواج في ديسمبر الماضي.

ويحتفل اليوم تريزيجيه بعيد ميلاده الخامس والعشرين، إذ ولد نجم الأهلي السابق في الأول من أكتوبر 1994.

ويرصد "هُن" حكاية النصف الحلو في حياة تريزيجيه:

حبتها 4 سنين ونص الأول

قال محمود تريزيجيه إنه تزوج في سن صغير نظرًا لأنه يحب زوجته جدا.

وأضاف خلال لقائه السابق، مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc": "مراتي دي الوحيدة اللي حبيتها في حياتي ودي الوحيدة اللي هرتاح في العيشة معاها ومش هرتاح مع أي واحدة تانية في حياتي وبقالي معاها 4 سنين ونص وفيه سنة في النص سيبنا بعض فيها".

وأوضح تريزيجيه أنه يحب زوجته منذ أن كان عمره 19 عامًا عندما كانت طالبة في كلية الهندسة، وقرر الزواج منها بعد استقراره.

موقف رومانسي خلال جلسة تصوير الزفاف

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو من كواليس جلسة تصوير حفل زفاف تريزيجيه وزوجته.

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وظهر "تريزيجيه" بالقرب من زوجته، بجوار الفندق الذي عقد به حفل الزفاف، طالبًا من المصورين الإسراع في التقاط "فوتوسيشن" بسبب الطقس البارد، قائلًا: "يلا بسرعة علشان هي سقعانة".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي حصد على آلاف المشاهدات وتسجيلات الإعجاب، والتعليقات، التي وصفت الموقف بـ"الرومانسي".

مشاركتها الرقص

وعلى الرغم من انشغاله مع نجوم الرياضة الذين أشعلوا حفل زفافه، إلا أن حرص اللاعب، على مشاركة زوجته، بعدد من الرقصات المتنوعة مع زوجته روان، بمشاركة عدد من لاعبي كرة القدم ومشاهير الفن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع راقصة من الحفل، ظهر خلالها الثنائي وهما يتشاركان الرقص على بعض الأغاني الهادئة والسريعة والشعبية.

وعُقد في ديسمبر الماضي حفل زفاف محمود حسن تريزيجيه بحضور الكثير من نجوم الفن والرياض.

وأحيا الحفل الفنان محمد حماقي وتامر عاشور وأوكا وأورتيجا، وظهر الثنائي في عدد من المقاطع المتداولة، وهما يرقصان إلى جانب بعض المشاهير، منهم سعد سمير ومصطفى خاطر ومحمود كهربا وعصام الحضري.