وصفات طبيعية باستخدام القهوة للعناية بالبشرة في يومها العالمي

تحتفل العديد من دول العالم، بيوم القهوة العالمي، ذلك الفنجان سريع التحضير، الذي يعد إدمانًا بالنسبة للكثيرين، وبعيدًا عن تناوله، فهو مصدر هام للفتيات للاعتناء ببشرتهن، بعيدًا عن المواد الكيماوية. ويستعرض "هن"، وصفات طبيعية باستخدام القهوة لتقشير البشرة والعناية بها. لنضارة البشرة وترطيبها كان موقع the beauty madness نشر، طريقة تحضير قناع القهوة للتخلص من شوائب البشرة والحصول على لمعان ونضارة مميزة. المكونات 3 ملاعق صغيرة قهوة داكنة 2 ملعقة صغيرة عسل أبيض طريقة التحضير تخلط المكونات جيدًا Advertisements يترك القناع على البشرة لمدة دقيقتين بعد توزيعه باستخدام الأصابع أو الملعقة، ثم يغسل بماء بارد. لتقشير الجلد الميت كانت خبيرة التجميل نانيس سليم، نصحت باستخدام ماسك القهوة، كوصفة طبيعية آمنة على بشرتك، لتقشيرها وإزالة الجلد الميت. المكونات 3 ملاعق طعام من بقايا القهوة ملعقة من العسل 2 ملعقة زبادي طبيعي. طريقة تحضيره اخلطي المكونات جيدا، ثم ضعيه على الوجه بحركات دائرية بأصابعك، دون الضغط على البشرة، اتركيه لمدة 10 دقائق، ثم اغسلي وجهك بالماء البارد، كرري هذه العملية مرتين أو ثلاثة في الأسبوع، لتحصلي على نتيجة رائعة.

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