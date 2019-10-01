محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: عادة ما يؤدي اتباع نظام دايت سريع غير صحي إلى ظهور بعض المشكلات مثل تساقط الشعر والشعور الدائم بالإجهاد والدوخة ونقص عناصر غذائية بالجسم، لذا ينصح باتباع نظام متكامل لفقدان الوزن والحصول على القيم الغذائية المطلوبة. لقراءة المزيد عن: بالأيام.. دايت سريع لفقدان الوزن في شهر واحد.. اضغط هنـــا.

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