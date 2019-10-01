والدة رنيم الوليلي عقب فوزها ببطولة "سان فرانسيسكو" للإسكواش: فرحتها لم تكتمل بعد خسارة زوجها

فوز جديد حققته البطلة المصرية رنيم الوليلي، لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الإسكواش، ببطولة "أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو، بالولايات المتحدة الأمريكية، على مواطنتها اللاعبة نور الطيب، لتزيد من تقدمها في مسيرتها الرياضية، وتحافظ على تصنيفها العالمي الأول لرياضة احترفتها منذ الصغر.

كشفت المهندسة المعمارية ريم منسي، والدة البطلة المصرية، عن كواليس المباراة النهائية التي وصلت إليها ابنتها أمام اللاعبة نور الطيب، فهي البطولة التي كانت خسرتها "رنيم" في الدورة الماضية، أمام البطلة الإنجليزية سارة جين بيري، لتتبدل الأحوال في هذا العام، وتتمكن "رنيم" من الفوز عليها مرة أخرى في الدور الثامن وتبقى المباراة النهائية مع مواطنتها المصرية نور الطيب، بحسب حديث الأم لـ"هن".

"مباراة ملحمية" هكذا وصفت الأم المباراة التي أقيمت بين "رنيم" و"نور": "لما رنيم ونور بيلعبوا مع بعض.. مبنبقاش عارفين مين اللي هيكسب لأن طريقتهم في اللعب شبه بعض"، مضيفة أن نور الطيب تمكنت من الفوز على ابنتها في بطولة الصين المفتوحة، لتحاول رنيم التحكم في أعصابها وتفوز بالمباراة 0/3.

مكالمات هاتفية تحرص الأم على إجرائها مع ابنتها قبل المباريات التي تخوضها، للتخفيف من حدة التوتر الذي يصيب "رنيم"، لذلك تتجنب الأم الحديث مع ابنتها عن المباراة: "بفضل أكلمها.. بس مش بجيب سيرة المباراة عشان موترهاش.. وبنفضل نتكلم في تفصيل الحياة اليومية".

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"استمتعي باللعب".. النصيحة التي دائمًا ما ترددها الأم لابنتها قبل المباراة: "دايمًا بقولها استمتعي باللعب.. ربنا ادلها الموهبة وبيكافئها بالفوز"، لحظات الخوف والتوتر التي تعيشها "رنيم" قبل المباراة تنتقل لوالدتها التي تقرر عدم مشاهدة ابنتها أثناء اللعب: "مبقدرش اتفرج عشان متوترش.. ووالدها بيبلغني بالنتيجة".

تسارعت دقات قلب الأم حينما علمت بفوز ابنتها، الذي وصفته بـ"غير متوقع" لتجري مكالمتها معها: "مكنتش متوقعة الفوز لأنها خسرت من نور الطيب قريب.. وكلمتها باركتلها"، لكن فرحة رنيم الوليلي لم تكتمل بسبب خسارة زوجها اللاعب طارق مؤمن، من مواطنه محمد الشوربجي: "كان نفسها طارق يكسب.. وكانوا هيبقوا أول زوجين بيتم تتويجهم في البطولة.. لكن للأسف مكسبش المباراة.. وحاولنا نخفف من زعلها على طارق".

علاقة طيبة تربط بين رنيم الوليلي ونور الطيب، فتقول والدتها: "بعيدًا عن المنافسة.. علاقة رنيم بنور جميلة وهما أصدقاء.. وعلاقة رنيم بباقي اللاعبات فيها مودة وطيبة".

أمنيات الفوز المستمر تحملها الأم لابنتها اللاعبة: "نفسي دايمًا أشوفها رقم 1 على العالم.. ربنا يديم عليها المحبة والسكينة.. ويكرمها على قد قلبها الطيب".